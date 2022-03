Weikersheim/Igersheim. In ihrer vierte Veranstaltung beschäftigt sich die Reihe „enter the future“ der Wittenstein Stiftung mit dem Thema: „Chinas Aufstieg – wie kann Europa mithalten?“. Mit Dr. Janka Oertel und Prof. Dr. Sebastian Heilmann werden sich zwei ausgewiesene Asien-Experten dieser Fragestellung am 27. April aus unterschiedlichen Blickwinkeln nähern und in einen aktiven Diskurs mit dem Publikum treten. Die Veranstaltung der Wittenstein Stiftung findet erneut hybrid statt, d.h. in der Tauberphilharmonie Weikersheim sowie via Live-Stream.

Auch wenn der Wachstumsmotor in jüngster Zeit etwas an Power verloren hat, so ist China nach wie vor eine gigantische, dynamische Macht von weltweit zunehmender Bedeutung. Für exportstarke Länder wie Deutschland, im besonderen Maße auch für Regionen von Weltmarktführern wie Hohenlohe Franken, ist dieser Markt sicherlich eine Chance – aber eben auch eine enorme und vielschichtige Herausforderung, mit der intelligent umzugehen ist.

Dr. Janka Oertel (Direktorin des Asienprogramms beim European Council on Foreign Relations) und Prof. Dr. Sebastian Heilmann (Professor für Politik und Wirtschaft Chinas an der Universität Trier). © Nicole Schurr/Veranstalter

Impulse hierfür soll das Ende 2020 von Dr. Manfred Wittenstein ins Leben gerufene Veranstaltungsformat geben, in dem aktuelle und zukünftige Fragen zu Technik, Natur und Gesellschaft diskutiert werden, die für die Menschheit und die hiesige Region von besonderer Bedeutung sind.

Dr. Janka Oertel, Direktorin des Asienprogramms beim European Council on Foreign Relations sowie Autorin von zahlreichen Publikationen, unter anderem zu EU-China-Beziehungen und der chinesischen Außenpolitik, und Prof. Dr. Sebastian Heilmann, Professor für Politik und Wirtschaft Chinas an der Universität Trier und einer der international profiliertesten China-Experten aus Europa, werden mit ihren Impulsvorträgen neben wirtschaftlichen, politischen und technologischen Faktoren auch fundamentale Aspekte zur Weltordnung sowie Verschiedenheiten der zugrundeliegenden Gesellschaftsmodelle beleuchten.

An die beiden Vorträge schließt sich eine Diskussion mit dem Publikum an, moderiert von Benedikt Hofmann, Chefredakteur des Fachmagazins MM Maschinenmarkt. Alle Teilnehmer – ob virtuell zugeschaltet oder live vor Ort – könnenden Abend mit ihren Impulsen, Gedanken und Beiträgen bereichern.

Kostenfreie Anmeldung ist ab sofort möglich. Das Einlassticket bzw. die Zugangsdaten sowie weitere Informationen zu der Veranstaltung erhalten Interessenten unter www.wittenstein-stiftung.de/veranstaltungen. Anmeldungen sind bis 25. April möglich.

Mit „enter the future“ möchte die Wittenstein Stiftung „mit der Gesellschaft in einen fruchtbaren Dialog darüber treten, wie die Lebensgrundlagen künftiger Generationen erhalten werden, gleichzeitig jedoch Wohlstand und Beschäftigung gesichert werden können“. Innovation und Fortschritt sollen dabei wesentliche Elemente eines Transformationsprozesses sein, der vielfältige Wechselbeziehungen berücksichtigen muss, um erfolgreich zu sein.

Die Wittenstein Stiftung habe es sich zur Aufgabe gemacht, genau diese Wechselbeziehungen aufzudecken. pm