„Wichtiger Akt der Mitmenschlichkeit“

Im Rahmen der Sitzung des Igersheimer Gemeinderates in der Kleinsporthalle wurden am Donnerstag verdiente Blutspender ausgezeichnet. Bedingt durch die Corona-Pandemie war aber nur ein kleiner Teil zur Ehrung erschienen.

Igersheim. Seit Jahren werde die Blutspenderehrung in solch einer Sitzung durchführt, meinte Bürgermeister Frank Menikheim. „Dadurch bekommt diese Anerkennung einen guten, angemessenen und öffentlichen Rahmen.“ Selbiger sei auch verdient, schließlich handle es sich um einen „wichtigen und unerlässlichen Akt der Mitmenschlichkeit“.

Spendenbereitschaft gesunken

In Igersheim seien zu den beiden Terminen im laufenden Jahr zusammen 262 Menschen gekommen. Im gesamten Main-Tauber-Kreis habe es im betrachteten Zeitraum 45 Spendetermine gegeben, zu denen 7328 Personen gekommen seien, die rund 7000 Liter Blut abgegeben hätten. Die Spendenbereitschaft im Kreis sei damit gegenüber den Werten vor einigen Jahren zurückgegangen. Gerade deshalb sei es wichtig, Mehrfachspender öffentlich zu ehren und die guten, teils herausragenden Beispiele herauszustreichen, „um damit vielleicht und hoffentlich auch andere zu animieren, ebenfalls wieder oder auch erstmals zum Blutspenden zu gehen“, betonte der Schultes.

Es sei gut, dass es Menschen wie die Ausgezeichneten gebe, „denn Blut ist durch nichts zu ersetzen“. Blut sei etwas Lebendiges, etwas, das aus vielen kleinen Zellen, Teilchen und Flüssigkeit, also dem Plasma, bestehe. „Und das lebenswichtige Blut mit seinen vielfältigen Funktionen kann nach wie vor nur der Körper selbst bilden“, führte Frank Menikheim weiter aus. Trotz intensiver Forschung auf diesem Gebiet gebe es noch nichts, was dem natürlichen und im Körper produzierten Lebenssaft gleichkäme. „Und genau deswegen ist es so wichtig, dass es Menschen wie Sie gibt, die ihr Blut für Kranke und Verletzte spenden.“

Auch der neue Vorsitzende des DRK-Ortsvereins Igersheim, Johannes Herdtweck, würdigte den Einsatz der Spender, die den Respekt der gesamten Gesellschaft verdienten. Er hob hervor, dass sich lediglich drei Prozent der bundesdeutschen Bevölkerung regelmäßig „anzapfen“ ließe. Hier gebe es sicher noch Luft nach oben. Je mehr sich dazu bereiterklärten, desto mehr Kranken könne geholfen werden: „Eine Spende kann bis zu drei Menschenleben retten.“ Nicht vergessen dürfe man allerdings auch die Arbeit der bundesweit 200 000 Ehrenamtlichen, die ein Garant dafür seien, dass solche Spendenaktionen überhaupt durchgeführt werden könnten. Herdtweck appellierte, dass auch künftig daran gedacht werde, regelmäßig zu spenden, denn Blut werde immer benötigt, auch vor dem Hintergrund, dass sich das Niveau in Baden-Württemberg und Hessen zuletzt auf einem niedrigen Niveau stabil eingependelt habe.

Die Geehrten auf einen Blick: Zehn Spenden: Holger Friedrich, Marco Fries, Svenja Geyer, Daniel Schmidt. Dennis Fuchs, Susanne Reinicke-Herdtweck, Daniela Schlund. 25 Spenden: Hans Brenner, Guido Heim, Petra Hofmann, Sybille Krauter, Ruth Landwehr, Sandra Schmitt, Julian Uhl. 50 Spenden: Gudrun Bruder, Joachim Haun, Harald Löffler, Michael Schlund. 75 Spenden: Heinz Gehringer, Simone Otto.