Wertvolle Zeit gut investiert

Igersheim. Die letzte Sendung des Jahres nutzte Bürgermeister Frank Menikheim zu einigen persönlichen Worten an das Gremium. Neben der Pandemie sei 2021 geprägt gewesen von einer starken Bautätigkeit in der Gemeinde. Einiges sei mitten im Entstehen, anderes sei erfolgreich fertiggestellt worden. „Es war also alles andere als einfach“, bilanzierte der Schultes. Viele positive Rückmeldungen, die ihn erreicht hätten, seien aber ein Indiz dafür, dass die Umgestaltung und Weiterentwicklung des Ortskernes auf einem guten Weg sei. Für alle Maßnahmen gelte: „Wir bleiben mit Nachdruck und Energie dran – allerdings in derzeit schwierigen Rahmenbedingungen.“ Mit all den Maßnahmen würden Strukturen, Räume und Flächen geschaffen – „und so hoffe ich sehr auf eine ,soziale Rendite’ dieser Bautätigkeiten, sobald Begegnung wieder besser möglich sein wird.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bewährtes ausgefallen

Trotz Corona habe es im zu Ende gehenden Jahr doch einige Veranstaltungen gegeben, auch wenn einiges Bewährte habe ausfallen müssen. Er nannte den Kennenlern-Wochenmarkt im Oktober, die Einweihung von Möhlerplatz und Bad Mergentheimer Straße mit einem kleinen Bürgerfest sowie die jüdischen Kulturtage mit einem Besuch der Förderer Roy und Adele Igersheim aus den USA.

Zusammenarbeit gewürdigt

Seine Ansprache nutzte der Rathauschef, um die gute Zusammenarbeit in der Verwaltung zu würdigen. Ebenso sprach er allen ehrenamtlich Tätigen und anderen Personen, die die Kommune und das gesellschaftliche sowie öffentliche Leben in irgendeiner Weise unterstützt hätten, seinen Dank aus. Nicht zuletzt lobte Menikheim das vertrauensvolle Miteinander im Gemeinderat und dankte den Mitgliedern für deren wertvolle Arbeit, Zeit und Beratungen und Beschlüsse zum Wohle der Bürger.

Lichtpunkte gesetzt

Für Igersheim sei das Jahr 2021 nicht nur mit negativen Themen gepflastert gewesen, sagte Georg Schumann für das Gremium. Es seien durch die Bürger auch zahlreiche Lichtpunkte in den vergangenen zwölf Monaten gesetzt worden. Er betonte, dass die Gemeinde insgesamt recht gut bislang durch die Pandemie gekommen sei, da sich viele Bürger ehrenamtlich einbrächten. Namens des Gremiums hob Georg Schumann für das gute Miteinander im Rat und mit der Verwaltung. „Lasst uns nach vorn schauen und die Krise bewältigen. Für unseren Zusammenhalt lohnt es sich, Igersheim soll bald wieder aufblühen.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2