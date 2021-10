Weitere Förderung durchaus denkbar

Harthausen. Bereits seit einer Dekade werde das Sanierungsgebiet Igersheim „Ortskern III“ mit Erfolg durchgeführt, betonte Schultes Frank Menikheim und nannte zahlreiche private und öffentliche Maßnahmen. Dazu gehöre auch das Projekt Erlenbachhalle inklusive des Kindergartens Artikus, wozu man überall aus verschiedenen Fördertöpfen profitiert habe.

Nun gehe es darum, so der Rathauschef, bis Ende des Monats zwei weitere Aufstockungsanträge zu stellen, um Geld aus den Töpfen „Soziale Integration in Quartier“ sowie Soziale Stadt“ zu erhalten, wie dies bereits in der Vergangenheit immer wieder der Fall gewesen sei. In diese Anträge würde alles mit reingepackt, was bis 2025 noch anstehe, auch Vorhaben, über die noch nicht beraten worden sei. Doch auch bereits ausfinanzierte Maßnahmen könnten davon profitieren. Zu den Projekten, die in den kommenden Jahren in Angriff genommen werden könnten, aber über die noch nicht konkret gesprochen worden sei, gehörten die Burgstraße, ein Teil der Goldbachstraße sowie ein Stück der Brunnengasse im Bereich der Nummern 14/16.

Im Gemeinderat kurz notiert In Sachen Sanierung der Igersheimer Erlenbachhalle vergab der Gemeinderat bei seiner Sitzung im Dorfgemeinschaftshaus in Harthausen am Donnerstag weitere Arbeiten. Für die Einbausportgeräte sowie die Garderobenausstattung sorgt die Firma Gotthilf Benz, Winnenden, zum Angebotspreis von 79 013,95 Euro, ebenso obliegt ihr die Beschaffung der mobilen Sportgeräte für 16 349,86 Euro. Bürgermeister Frank Menikheim hob hervor, dass ab sofort am Möhlerplatz ein elektrisch angetriebenes Car-Sharing-Fahrzeug für die Öffentlichkeit zur Verfügung stehe. Es solle künftig auch für Dienstfahrten der Verwaltung genutzt werden. Die nächste Zusammenkunft des Igersheimer Gemeinderates ist am Donnerstag, 18. November, um 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Harthausen. ktm

Die Verwaltung rechne sich gute Chancen aus, erneut finanzielle Mittel zu erhalten.