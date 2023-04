Weitere 900 000 Euro für Igersheim

Igersheim. Der Rubel rollt: Ein weiteres Mal hat die Gemeinde Igersheim ein stattliches Sümmchen in Sachen Städtebauförderung erhalten. Diesmal fließen aus dem Programm „Sozialer Zusammenhalt“ 900 000 Euro in die Taubertal-Kommune – sehr zur Freude von Bürgermeister Frank Menikheim.

Seit 2011 sei man damit, so der Rathauschef, unterm Strich mit knapp sieben Millionen Euro aus verschiedenen Töpfen finanziell unterstützt worden. Insgesamt seien in dieser Zeit mehr als 17 Millionen in kommunale und private Vorhaben investiert worden – und das zeige sich auch nach außen, betont der Rathauschef im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten nicht ganz ohne Stolz.

Lebenswertere City

Rathaus, Juki, Gesundheitszentrum, innerörtliche Straßen, Möhlerplatz – dies seien nur einige jener Maßnahmen, die in all den Jahren erfolgreich realisiert worden seien und den Bereich der Igersheimer City attraktiver und lebenswerter gemacht hätten, ist Frank Menikheim überzeugt. Hinzu kämen nach seiner Schätzung mindestens 70 private Projekte, die ebenfalls von der Zuwendung aus den Fördertöpfen profitiert hätten.

Die Verwaltung sei Bund und Land „sehr dankbar“ für die großzügige finanzielle Förderung, die unter anderem die Kommune auch in Sachen Barrierefreiheit enorm nach vorn gebracht habe. Das Ganze habe zahlreiche positive Auswirkungen auf das Erscheinungsbild der Gemeinde.

Weitere Projekte

Nach den Maßnahmen ist aber vor weiteren Vorhaben – und so stünden bis 2026 noch einige weitere Projekte auf der Agenda, lässt das Gemeindeoberhaupt weiter wissen. So könne er sich in der Brunnengasse 14 – 16 durchaus ein Projekt „Wohnen im Alter“ sehr gut vorstellen. Ebenso habe man die Fertigstellung der Gastronomie am Möhlerplatz voraussichtlich im kommenden Jahr fest im Blick. „Und dann steht noch der ,Lückenschluss’ in der Bahnhofstraße zwischen dem Busbahnhof und dem Bahnübergang an“, hebt Frank Menikheim hervor. Die Westfrankenbahn werde in absehbarer Zeit den Bahnübergang ertüchtigen und grundlegend modernisieren. Im Rahmen dieser Maßnahme werde angestrebt, diesen Teil der Bahnhofstraße ebenfalls zu erneuern, um das Erscheinungsbild weiter zu vereinheitlichen.

Wie es bei der Städtebauförderung über 2026 hinaus weitergehe, sei gegenwärtig noch nicht zu beantworten. Eine weitere Fortsetzung von Projekten sei jedoch nicht gänzlich ausgeschlossen.