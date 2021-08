Weg für Bürogebäude frei gemacht

Die Firma Tectake plant eine größere Investition im Tauberweg in Igersheim. Der Gemeinderat machte in seiner donnerstäglichen Sitzung in Harthausen den Weg dafür frei.

Harthausen. Über den Neubau des Bürogebäudes für das Online-Warenhaus war bereits Mitte 2018 im Gremium beraten und Beschluss gefasst worden. Die erforderlichen Befreiungen von den Festsetzungen des Bebauungsplanes bezüglich der Überschreitung der Maximalhöhe sowie das gemeindliche Einvernehmen waren seinerzeit erteilt worden. Und das Landratsamt Main-Tauber hatte mit Bescheid von November 2020 das Bauvorhaben schon genehmigt.

Vor wenigen Tagen nun war bei der Gemeindeverwaltung, so Bürgermeister Frank Menikheim in seinem Sachvortrag, eine Änderungsplanung zu diesem Projekt eingegangen. Demzufolge entfalle das Untergeschoss, dazu fielen im Erdgeschoss Büroflächen weg. Stattdessen würden die vorherig für das Untergeschoss vorgesehenen Technik- und Lagerräume hier untergebracht. Darüber hinaus sollen die Büroflächen im ersten und zweiten Obergeschoss verkleinert und im dritten Obergeschoss zusätzliche Lager- und Büroflächen geschaffen werden. Die Räte machten den Weg frei für die Umsetzung der Maßnahme. „Es ist sehr positiv, dass eine ortsansässige Firma in Igersheim baut. Dadurch wird der Firmensitz gefestigt“, nahmen die Räte die Pläne mit Freude zur Kenntnis.

Weitere Arbeiten vergeben wurden in der Sitzung im Zusammenhang mit dem Umbau der Gebäude Möhlerplatz 2 und Kirchgasse 2 in Igersheim zum Gasthof am Möhlerplatz. Den Zuschlag erhielten: Heizungsarbeiten: Firma Haug + Singer, Weikersheim, für 261 038,75 Euro, Lüftungsarbeiten: Firma Haug + Singer, Weikersheim, für 111 411,70 Euro, Sanitärarbeiten: Firma Haug + Singer, Weikersheim, für 179 891,68 Euro, Elektroarbeiten: Firma Fleischmann, Igersheim, für 236 173,91 Euro. Laut Schultes Frank Menikheim liege die Vergabesumme um rund 24 000 Euro unter der Kostenberechnung. Bei den Bekanntgaben teilte der Rathauschef mit, dass es für den Umbau des Dorfgemeinschaftshauses in Bernsfelden aus dem Ausgleichsstock einen Zuschuss in Höhe von 100 000 Euro gebe, wodurch der gesamte Fördersatz der Maßnahme jetzt 42 Prozent betrage. Ratsmitglied Josef Gabel ist als Kapitän auserkoren worden für das Projekt Stadtradeln, das in Igersheim im September startet. Er sei bestrebt, auch ein Team des Gemeinderates hierfür ins Rennen zu schicken.

Die nächste Sitzung des Gemeinderates ist am Donnerstag, 23. September, um 19 Uhr im Gemeindehaus Harthausen. Zuvor ist ein Waldbegang geplant.