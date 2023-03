Warum eine Kuh nur einen Liter Milch gibt . . .

Adolzhausen. Die UEG Hohenlohe-Franken mit Sitz im Niederstettener Teilort Adolzhausen stellt sich in den Dienst einer guten Sache. „Statt Weihnachtsgeschenken für die Landwirte hatten Vorstand und Beirat beschlossen, das Kinderbuch ,Wimmel Max und Wimmel Biene’ an Kindergärten in der Region zu verteilen, um den Kids die moderne, regionale und nachhaltige Landwirtschaft wieder etwas näherzubringen“, sagt Geschäftsführer Uwe Rüttiger im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten. „Denn wir halten es für wichtig zu wissen, wie und wo unsere Lebensmittel erzeugt werden.“

5000 Euro Gesamtwert

Gesagt, getan – insgesamt sind bislang 250 dieser Werke, die nicht nur angeschaut, sondern auch als Hörbuch aktiviert werden können, im Gesamtwert von 5000 Euro angeschafft worden und an rund 150 Kindergärten, davon auch zahlreiche im Altkreis Mergentheim, verschickt worden.

Zusammen mit Wimmel-Max und Wimmel-Biene sowie Sprecher Ralf Richter (Schauspieler, „Das Boot“) unternehmen die Kinder eine Reise durch alle 16 Bundesländer und entdecken gemeinsam Deutschlands Bauernhöfe, wobei sie viel Interessantes und Nützliches erfahren.

Teilweise erschreckend

Für Uwe Rüttiger und seine Mitarbeiterin Yvonne Metzger ist es teilweise erschreckend zu erfahren, was Kinder über die Landwirtschaft wissen und wie sie die Bauern sehen. „Ein Kind wurde mal gefragt, wie viel Liter denn eine Kuh gibt“, erinnert sich Rüttiger. Es habe geantwortet: „Einen Liter.“ Und auf die Frage, wie es denn darauf komme, erwiderte es: „Weil genau so viel in den Tetra-Packs in den Supermarkt-Kühlregalen drin ist.“ Solche Aussagen machten doch sehr nachdenklich, sinniert der Geschäftsführer. Deswegen sei es umso wichtiger, etwas zu tun, um diesen Trend umzukehren und den Kindern bereits im frühesten Alter kundzutun, wie denn Bauern wirklich tickten und wie die reale Landwirtschaft funktioniere. Es müsse das Ziel sein, dies den Kindern bis zu einem Alter von fünf Jahren beizubringen, denn dann seien sie besonders aufnahmefähig und wissbegierig.

„Wir als UEG tragen mit dieser Aktion einen kleinen Teil dazu bei, den Nachwuchs für die Landwirtschaft zu interessieren“, freut sich Uwe Rüttiger abschließend. Und er wisse auch von zahlreichen Bauernhöfen, die ihre Tore für Kindergarten- und Schulkinder öffneten, um ihnen einen Blick hinter die Kulissen zu ermöglichen. Denn wenn alle an einem Strang zögen, könne es gelingen, die Landwirtschaft verstärkt in den Fokus zu rücken.