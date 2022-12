Vorweihnachtliches Konzert

Igersheim. Der Chor der Musikschule Hohenlohe, der aus den Gesangsschülerinnen und -schülern von Hanna Markowski besteht, präsentiert sein Programm „Christmas Joy!“ mit dem Band am Sonntag, 11. Dezember, um 15 Uhr in der katholischen Kirche St. Michael in Igersheim. Die Freude, wieder gemeinsam singen und musizieren zu können, spiegelt sich im Programm wider: adventliche und weihnachtliche Lieder, sowohl bekannte als auch außergewöhnliche, mal ruhig aber auch sehr rhythmisch, bringen den ZuhörerInnen die fröhliche Botschaft auf vielfältiger Weise musikalisch bei. Bild: Musikschule

