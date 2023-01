Von den Mühen des Anfangens

Igersheim. Das BürgerNetzWerk veranstaltet am Mittwoch, 11. Januar, um 19.30 Uhr das erste Auszeitgespräch des neuen Jahres im BürgerLädle – mit einem Thema, das aktueller nicht sein könnte: „Von der Mühe des Anfangens“.

Wer kennt nicht den Satz von Hermann Hesse: „Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne!“ Ob Hermann Hesse hier recht hat oder doch einem Traum erliegt? Wie viele Vorsätze finden zu keinem Anfang, auch wenn man sich diese fest vorgenommen hat.

Anfänge sind das Ergebnis von bewusstem „anfangen“. Ob sich dann aus jenen Anfängen etwas Sinnvolles ergibt, was Dauer hat oder zu einem guten Ende führt, muss sich erst noch zeigen. Jedem Anfang geht eine Idee voraus. Allerdings lohnt sich zu prüfen, inwieweit man gewollte oder auch nur gewünschte Anfänge persönlich schultern kann. Jeder hat hier sein eigenes „Kapital“. Der eine überfordert sich mit viel zu vielen Vorhaben, der andere verfällt in Langweile, weil er sich keine Anfänge zutraut. So bleibt die Frage, wie man Anfänge weder überladen noch sie gering schätzen, konkret sich dabei über- beziehungsweise unterfordern darf, soll am Ende ein befriedigendes Jahr 2023 das Ergebnis sein. Oft setzen gelingende Anfänge ein Loslassen und damit verbunden Übergänge voraus. Noch so gut gemeinte Anfänge mit Restbeständen von Altem zu befrachten, ist weder dem Anfangen noch dem eigenen Erleben dienlich.

Und ein letzter Gedanke: Nicht alle Anfänge geschehen freiwillig, zu nicht wenigen wer-den Menschen gezwungen. Manchen kann man aus dem Wege gehen, andere hängen sich wie Kletten an die Kleidung. Vielleicht hilft dann doch wieder der Satz von Hermann Hesse, nämlich doch dem hier angesprochenen Zauber zu vertrauen und weniger den Bedenken oder gar der Mühe Raum zu geben. Wer Lust hat, zusammen mit anderen zu diesem spannenden Thema „Anfänge und Anfangen“ ins Gespräch zu kommen, ist am Mittwoch, 11. Januar, im BürgerLädle zu den Auszeit-Gesprächen willkommen.