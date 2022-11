Vier Feierabendmärkte finden im Advent statt

Igersheim. Die Igersheimer Feierabendmärkte sind im Advent besonders erlebenswert. Vor allem der nächste Erlebnis-Feierabendmarkt am Donnerstag, 1. Dezember, bietet – zusätzlich zu den wöchentlichen Angeboten der acht Direktvermarkter – von 16 bis 19 Uhr ein attraktives Mitmach- und Infoprogramm auf dem Möhlerplatz und im Bürgerlädle.

Neben den hochwertigen Lebenmitteln an den Marktständen gibt es an den vier Feierabendmärkten im Advent (1., 8., 15. und 22. Dezember) zusätzlich ganz besondere Leckereien aus eigener Produktion auf die Hand wie Raclettebrötchen, Kicherebsenwaffeln, Honigmet, Weihnachtsgebäck, dazu Winzer-Glühweine und mehr.

Beim nächsten monatlichen Erlebnis-Feierabendmarkt am 1. Dezember wird das einmalige Marktkonzept im Rahmen der Biomusterregion Main-Tauber besonders gut sichtbar. Zusätzliche Mitmach- und Erlebnisangebote von Partnerorganisationen und Experten rufen dazu auf, Neues auszuprobieren und kennenzulernen.

Mitmach-Workshop

So bastelt am 1. Dezember ab 16 Uhr Rebecca Rückert vom J.U.K.I.-Team mit Grundschulkindern im „Kids-Club-Pavillon“ vorm Bürgerlädle Weihnachtskarten. Im Mitmachworkshop „Geschenke aus dem Igersheimer Winterwald“ ab 17 Uhr im Bürgerlädle mit der zertifizierten Naturheilkunde-Beraterin Margarete Sprenger lernen die maximal zehn Teilnehmer die gesundheitsfördernden Superkräfte von Fichte, Tanne und Kiefer aus dem Igersheimer Wald kennen.

Unter Anleitung werden Geschenke hergestellt wie den Oxymel, auch Sauerhonig genannt, dem seit der Antike heilende Kräfte zugeschrieben werden und der aktuell ein großes Comeback feiert. Anmeldung zu diesem Workshop wird erwünscht per E-Mail an buergernetzwerk@igersheim.de oder Telefon 07931/49722.

Wer einen winterlichen Tür- oder Tischkranz binden möchte, kann beim Mitmach-Workshop ab 17 Uhr mit Gertrud Roth im Pavillon vorm Bürgerlädle die Bindetechnik erlernen und sehen, dass die Natur in Wald und Flur alles bietet, was ein attraktiver Kranz braucht.

Am Infostand „Winterfütterung für Wildtiere“ informiert die Naturschutzgruppe Taubergrund von 16-19 Uhr im und vorm Bürgerlädle darüber, wie die heimischen Vögel in Wald und Flur durch den Winter kommen und wie man den Vögeln mit passendem Futter helfen kann. Auch wie dem Orientalischen Zackenschötchen beizukommen ist, können Interessierte hier erfahren. Advents- und Weihnachtslieder zum Mitsingen bietet um 17.30 Uhr der gemischte Chor des Sängerkranzes Igersheim und bringt damit den Möhlerplatz zum Klingen.

Auf Initiative und dank Engagement von Igersheimer Geflüchteten aus der Ukraine werden an den nächsten drei Feierabendmärkten im Advent (1., 8., 15. Dezember) Bratwürste und Getränke zugunsten der Menschen in den besonders umkämpften Kriegsgebieten und in den Notunterkünften von Binnenflüchtlingen in der Ukraine angeboten, um Geld für den nächsten Hilfstransport der Ukrainehilfe aus Weikersheim zu sammeln. Wer die Geflüchteten bei deren Engagement unterstützen möchte, darf sich gerne beim BNW/ bei den Ehrenamtlichen des Ukraine-Treffs (Telefon 07931/49722, E-Mail: buergernetzwerk@igersheim.de) melden. pm