Verkehrssicherheit soll verbessert werden

Igersheim. „Achtung, Löwe! 2.0“: So heißt das Motto der aktuellen Multi-Distrikt-Activity der Leo-Clubs Deutschland. Die Aktion soll für mehr Verkehrssicherheit sorgen.

Laut Statistischem Bundesamt erhöhte sich in 2018 die Verletztenzahl auf 394 600, das ist ein Anstieg von 1,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Auch die Zahl der Verkehrstoten stieg um 2,7 Prozent auf 3265. Die Deutsche Verkehrswacht beunruhigt diese Entwicklung, und sie fordert dazu auf, die Bemühungen für mehr Sicherheit von ungeschützten Verkehrsteilnehmern wie Radfahrern und Fußgänger zu erhöhen.

Urkunden und Reflektorbänder gab es durch die Hilfsorganisationen und den Leo-Club Main-Tauber. © Leo-Club

Nicht nur in der Nacht, sondern auch bei Dämmerung und schlechtem Wetter können Radfahrer dank reflektierender Materialien viel zur eigenen Sichtbarkeit beitragen.

Daher haben die Leo-Clubs Deutschland in diesem Jahr wieder die beliebten Leo-Reflektoren verteilt, um die Sichtbarkeit der Verkehrsteilnehmer zu erhöhen. Bereits vergangenes Jahr wurden unter dem Motto „Achtung, Löwe!“ 10 000 Reflektoren deutschlandweit verteilt.

Der Leo-Club Main-Tauber suchte sich für diese Aktion Partner, denen Sicherheit ebenfalls am Herzen liegt. Zusammen mit der Freiwilligen Feuerwehr Igersheim und dem DRK-Ortsverein Igersheim nutzte man gemeinsam den landesweiten „Helfertag“ der Blaulichtorganisationen, um an die 3. und 4. Klassen der Grundschulen in Baden-Württemberg zu gehen. Im Rahmen des „Helfertages“ lernten die Kinder spielerisch viel über das Verhalten im Notfall, sie erfuhren, welche Aufgaben Feuerwehr und Deutsches Rotes Kreuz haben, wie man einen Notruf richtig absetzt, wie Feuer entsteht und richtig bekämpt wird und was die ersten Hilfsmaßnahmen bei verletzten Personen sind.

Am Ende dieses besonderen Schultages gab es für jedes Kind eine Urkunde, welche eine erfolgreiche Teilnahme am Helfertag bescheinigte. Zudem verteilte der Vertreter des Leo-Clubs Main-Tauber, Dominik Schön, die mitgebrachten Reflektorbänder, um einen Beitrag für mehr Sicherheit im Straßenverkehr zu leisten.