Verkaufspreis angepasst

Harthausen. Eine überschaubare Tagesordnung hatte der Igersheimer Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung im Harthäuser Dorfgemeinschaftshaus abzuarbeiten. Zunächst ging es um die Anpassung des Verkaufspreises für das Gewerbegebiet „Neuseser Tal“. Einstimmig votierten die Räte dafür, den Verkaufspreis auf 40 Euro/Quadratmeter plus 0,25 Euro/Quadratmeter Mehrwertsteuer für den Wasserversorgungsbeitrag festzulegen. Bestehende Reservierungen könnten bis 31. Juli zum alten Preis erworben werden.

Als gute Sache empfand der Rat das Vorgehen der Verwaltung, sich am Projekt „Kitzretter“ des Hegerings zu beteiligen, um den Rehnachwuchs vor bäuerlichen Mäharbeiten besser zu schützen. Vonseiten der Verwaltung seien 1400 Euro dafür investiert worden.

Zum jetzigen Stand der Dinge, so Bürgermeister Frank Menikheim, werde der Innenbereich der Erlenbachhalle im Lauf der Sommerferien fertiggestellt. Deshalb sei für Freitag, 16. September, ein Festakt zur Eröffnung geplant. Am Sonntag, 18. September, solle es einen „Tag der offenen Tür“ geben, bei dem sich auch der eine oder andere Verein öffentlich präsentieren könne.

Entlang der Ortsroute, führte Menikheim aus, seien am Holzspielplatz Sitzgruppen aufgestellt worden, gefördert im Rahmen des Projekts „Digitalisierung und Heimat“. Ebenso sei dies am Taubertalradweg erfolgt. Dies sei eine Maßnahme im Rahmen des gemeinsamen „Leader“-Antrags der Touristikgemeinschaft „Liebliches Taubertal“.

Ratsmitglied Josef Gabel animierte Rat und Bevölkerung, sich wieder rege am „Stadtradeln“ zu beteiligen. Als passionierter Radler sei er nicht abgeneigt, die Rolle des Kapitäns zu übernehmen. Frank Menikheim schlug in die gleiche Kerbe, es würde ihn freuen, wenn die Bürger sich wieder zahlreich beteiligen.

Am Dienstag, 31. Mail ab 17 Uhr findet im „Juki“ in Igersheim ein Klimaworkshop statt. Die Bevölkerung kann wirksame Klimaschutzmaßnahmen für Igersheim erarbeiten und sie in einen Handlungsleitfaden einbinden. Anmeldung unter E-Mail info@igersheim.de oder Telefon 07931 / 4970 ist möglich, die Teilnehmerzahl begrenzt.

Die Termine für die Ratssitzungen nach den Sommerferien: Donnerstag, 29. September, 27. Oktober, 24. November und 15, Dezember, jeweils um 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Harthausen. ktm