Verein „IgersWein” hat Rückschlägen erfolgreich getrotzt

Igersheim. Auch in diesem Jahr tagten die Igersheimer Hobbywinzer vom Verein IgersWein aus Gründen des Infektionsschutzes virtuell. Ob der erfolgreichen Online-Mitgliederversammlung im vergangenen Jahr gab es unter den Mitgliedern keine Berührungsängste. Und so kam man in beträchtlicher Runde per Video zusammen, um die letzte Saison Revue passieren zu lassen und gleichzeitig den Blick nach vorne zu richten.

Ein zentrales Thema war die Art und Weise der Bewirtschaftung des Weinbergs, im Besonderen der Pflanzenschutz. Hatte man doch im letzten Jahr mit großen Ausfällen besonders beim Regent zu kämpfen. „Der Mehltau hatte durch das feuchte Sommerwetter beste Voraussetzungen. Das hat uns einen großen Teil der Regent-Lese gekostet“, so Andreas Berns, Vorsitzender des Vereins. Berns weiter: „Wir haben indes aus der Sache gelernt, uns Rat bei ausgewiesenen Experten geholt und Pläne für 2022 geschmiedet.“

Eine große Sorge konnte der Vorsitzende den Mitgliedern nehmen: Der Regent-Jahrgang wird nicht komplett ausfallen, da Michael Schmitt von den Weingärtnern in Markelsheim großzügig eigene Trauben zur Verfügung gestellt hat. Somit entsteht gerade die erste „Freundschafts-Cuvée“, welche beide Orte auf besondere Art verbindet. Vorstand und Mitglieder waren sich einig, weiterhin an einer biologisch-dynamischen Bewirtschaftung des Weinbergs festzuhalten. Dies bedeutet allerdings, dass früher und häufiger mit hierfür zugelassenen Pflanzenschutzmitteln behandelt werden muss. In diesem Zusammenhang hatte der technische Leiter des Vereins, Ralf Heinkelmann, auch eine gute Nachricht im Gepäck: „Wir werden in diesem Jahr wesentlich weniger hacken. Dadurch hoffen wir, dass die Sporen des Mehltaus eher bei den Pflanzen am Boden bleiben und es nicht so schnell zu unseren Reben schaffen.“

Das leuchtete allen ein und sorgte für Erleichterung, gehört das Hacken sicherlich zu den mühevollsten Arbeiten im Weinberg.

Auch Igersheims Bürgermeister Frank Menikheim zeigte sich zufrieden: „Ich finde es toll, dass sich die IgersWein-Mitglieder von den Rückschlägen des letzten Jahres nicht unterkriegen lassen. Die konsequente biologisch-dynamische Bewirtschaftung ist zudem ein wichtiges Zeichen für die Bio-Musterregion Main-Tauber.“

Die Mitgliederversammlung nutzte die virtuelle Versammlung auch für wichtige Änderungen an der Satzung des Vereins. Durch den Wegfall von einer Mindestarbeitsleistung von zehn Stunden pro Jahr soll interessierten Bürgern die Mitarbeit im Verein schmackhafter gemacht werden.

Auch trägt nun jede geleistete Arbeitsstunde zum eigenen Kontingent für den begehrten Fleißwein bei. Dieser wird jährlich zum Einkaufspreis an die Mitglieder abgegeben.

Satzungsänderungen

Zu den Satzungsänderungen sagte Tim Schnyder, Schriftführer von IgersWein: „Wir empfangen neue Mitglieder mit offenen Armen. Mal abgesehen davon, dass wir viele fleißige Hände gebrauchen können, möchten wir die Bevölkerung teilhaben lassen. Eigenen Wein im Keller zu haben, ist einfach eine prima Sache.“ Zum Abschluss besprachen die Mitglieder die anstehenden Termine für das Jahr 2022.

Da die Feierabend-Schoppen in den Sommerferien sehr gut angenommen wurden, soll es diese Veranstaltungsreihe auch 2022 wieder geben.

Für den Frühsommer einigte man sich auf eine öffentliche Weißweinprobe auf dem Weinberg. tsch