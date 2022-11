Das Urteil des Verwaltungsgerichtshofs in Mannheim vom 19. Juli zur Wahlanfechtung der letzten Gemeinderatswahl in Tauberbischofsheim macht auch in Igersheim eine Überprüfung der Sitzverteilung vor der nächsten Kommunalwahl 2024 erforderlich, heißt es in einer Pressemitteilung der Verwaltung.

In Bernsfelden, Harthausen, Neuses und Simmringen haben in der ersten November-Hälfte hierzu

...