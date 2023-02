Umrüstung auf den Weg gebracht

Igersheim. Mit acht Ja-, bei sechs Neinstimmen und zwei Enthaltungen brachte der Igersheimer Gemeinderat die Umrüstung der Heizung am Schul- und Sportzentrum von Öl auf Hackschnitzel auf den Weg. Hierbei einigte sich das Gremium auf einen Kompromiss. Bereits in Kürze soll die Wärmeleitung verlegt werden, damit die Außenanlage rund um die neue Erlenbachhalle fertiggestellt werden kann. Die eigentliche Maßnahme soll im Förderzeitraum bis Ende 2024 – für die neue Heizung gibt es eine finanzielle Unterstützung – realisiert werden, allerdings soll noch der Finanzzwischenbericht im Sommer abgewartet werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bürgermeister Frank Menikheim argumentierte, dass an der Heizung in jedem Fall etwas getan werden müsse, da die beiden Kessel bereits 20 und 28 Jahre alt seien und jederzeit mit deren endgültigem Aus gerechnet werden müsse. Ralph Gossert führte an, dass man „jetzt kontrolliert planen kann“. Dr. Barbara Reinwald ergänzte: „Wir haben uns viele Gedanken gemacht und sollten zu unserer Entscheidung stehen.“ Josef Gabel betonte die Wichtigkeit der Maßnahme aus Klimaschutzgründen. Allerdings müsse man die finanziellen Auswirkungen in die Pläne mit einfließen lassen. Deswegen appellierte er an die Verwaltung, den Finanzzwischenbericht abzuwarten, um danach neu beraten zu können.

Georg Schumann vertrat hingegen die Auffassung, die eingeschlagene Richtung weiter zu beschreiten. „Wir sollten den Zuschuss nicht verfallen lassen, außerdem handelt es sich um eine Investition in die Zukunft.“ Frank Menikheim lobte den gefundenen Kompromiss. Und Peter Ruess hob hervor, dass das Gremium nicht gegen das Vorhaben sei, sondern es ausschließlich um den Zeitpunkt. Und so wurde der erzielte Kompromiss mit Ratsmehrheit abgesegnet.