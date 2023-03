Igersheim. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und ihrer alkoholischen Beeinflussung hatte laut Polizeiangaben eine 24-Jährige am Sonntagmorgen mit ihrem Audi A3 in Igersheim einen Unfall. Die Frau sei gegen 6 Uhr auf der Landesstraße 2251 von Igersheim in Richtung Weikersheim unterwegs gewesen, sei dabei über einen Kreisverkehr gefahren und habe ein Verkehrszeichen beschädigt. Hierbei sei die Ölwanne des Pkw aufgerissen, die Frau sei aber bis zu einem Parkplatz weitergefahren. Am Audi sei wirtschaftlicher Totalschaden von rund 17 000 Euro entstanden. Ein Alkoholtest bei der 24-Jährigen ergab laut Polizei einen Wert von rund 1,4 Promille, weshalb sie zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht worden sei. Ihr Führerschein sei sichergestellt worden. pol

