Über 1000 „Gesangbuch-Andachten“

Igersheim. Stetige Teamarbeit hat sich bewährt in der evangelischen Kirchengemeinde Igersheim. Der Vereinzelung durch die Corona-Jahre wehrte Pfarrer Uwe Krauß mit 1000 eigenen „Gesangbuch-Andachten“.

Es gehe nicht ohne „ein starkes Netzwerk und viele Mitarbeiter“, betonte der einsatzfreudige Seelsorger. Daran hat er geknüpft seit seinem Amtsantritt vor 19 Jahren – mit der gleichen Energie wie seine Vorgänger Klaus Schmid, der 1989 die Unabhängigkeit der Kirchengemeinde von Bad Mergentheim mit erkämpfte, und Horst-Frithjof Tschampel, der zusammen mit dem ersten eigenen Kirchengemeinderat den Bau des „Paul-Gerhardt-Gemeindezentrums“ bewältigte.

Mitarbeiter zu gewinnen und zu behalten, sei nicht einfach, betont Uwe Krauß. Das gehe seiner Erfahrung nach nicht, ohne sie wertzuschätzen und „nicht nur davon zu reden“. Man müsse ihnen alles geben, was sie zu einer guten Mitarbeit benötigen und strategische Überlegungen in jedem Fall mit ihnen zusammen treffen. Die Zeit für die Teilnahme an den regelmäßigen Vorbereitungskreisen sei gut angelegte Zeit. Ideen zu entwickeln und umzusetzen gelinge am besten im Team und „Mitarbeit soll Freude machen - auch wenn viel Planung und Arbeit mit dabei ist“. Auf Ideen von Mitarbeitern „muss man auch hören“. Dann entstünden so spannende Projekte wie die „Igersheimer Bibel“ oder das „Igersheimer Lichtkreuz“.

Segensreich sei diese Gemeindearbeit, so der engagierte Pfarrer, aber auch „eine Knochenarbeit“. Die Corona-Beschränkungen hätten das deutlich erschwert. Veranstaltungen wurden gestrichen, Vorbereitungskreise „in Präsenz“ waren nicht mehr möglich.

Auch Igersheim wagte sich im Team an digitale Angebote wie „YouTube-Gottesdienste“ oder das Weihnachtsspiel als digitales Bilderbuch. Die Gemeindemitglieder wussten das zu schätzen, die Einschaltquote war hoch.

Einzigartig in der Region aber blieben die 1000 „Gesangbuch-Andachten“, die Uwe Krauß Tag für Tag für seine Gemeindemitglieder schrieb. Begonnen hat er mit den ersten Corona-Einschränkungen im März 2020 und dann Abend für Abend eine neue Betrachtung zu einem geistlichen Lied ins Netz gestellt. Entlang dem Kirchenjahr, nach aktuellen Themen ausgewählt oder einfach als „Gute-Mächte-Kalender“, Uwe Krauß gingen die Lieder nicht aus und „es ist mir einfach geschenkt worden, was ich schrieb“. Sein Ziel: dem Menschen „ein Stück Zuversicht und Hoffnung geben“.

Über Wasser gehalten

Für den Pfarrer selbst war das tägliche Schreiben sein persönlicher Weg, sich „spirituell über Wasser zu halten, seinem Verkündigungsauftrag gerecht zu werden und Kontakt zu halten“. Zuerst spielte er die Melodie eines Liedes auf Gitarre, Flöte oder Klavier. Beim langsamen Lesen der Strophen nahm er sich einen Begriff, einen Halbsatz heraus und schrieb. Manchmal wurden dann aus den Worten auch Reime. „Es erdet mich, es gibt mir Kraft, verbindet mich mit den Menschen, die diese Lieder geschrieben haben und mit denen, die meine Texte dann lesen. Ich fühle mich verbunden mit der ‚Wolke der Zeugen’“.

Eine einzige Sommerpause erlaubte er sich, sonst keine Unterbrechung wegen Urlaub oder Krankheit. Die Gemeinde wusste diese digitale Nähe ihres Seelsorgers zu schätzen – und der ist froh, dass er jetzt einen Schlussstrich ziehen kann. „Von den Menschen her denken“, bedeutet für ihn jetzt wieder: mit seinem Team zusammen konkrete Projekte „in Präsenz“ anpacken, am besten konfessionsübergreifend in enger Zusammenarbeit mit der katholischen Gemeinde. Seit dem Herbst 2022 gibt es auch die ökumenische Arbeitsgruppe „Team Zukunft“, die bereits ihren ersten gemeinsamen Familiengottesdienst gestaltet hat. Teamarbeit hat eben Zukunft.