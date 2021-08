Tochter verhindert Trickbetrug

Bütthard. Der Tochter einer 80-Jährigen gelang es am Mittwochnachmittag in letzter Sekunde, einen Trickbetrug an der Seniorin zu verhindern und Geld und Schmuck zu retten. Die Kripo ermittelt. Gegen 13.30 Uhr rief ein bislang unbekannter Mann bei einer 80-Jährigen an und gab sich als Mitarbeiter vom Amtsgericht aus. Der Unbekannte gab an, die Tochter der Seniorin habe einen tödlichen Unfall verursacht, und die Mutter müsse nun „viel Geld“ zahlen, um die Tochter aus dem Gefängnis zu holen. Im Glauben, ihrer Tochter zu helfen, übergab die Seniorin wenig später einem unwissenden Taxifahrer eine Schatulle mit Bargeld und Schmuck. Während der Taxifahrer das Kästchen gemäß seinem telefonischen Auftrag zu einer ihm genannten Adresse bringen wollte, kam es zum Kontakt zwischen der 80-Jährigen und der Tochter, die natürlich nicht im Gefängnis saß und auch keinen Unfall verursacht hatte. Die 55-Jährige verständigte sofort die Polizei. Das Taxiunternehmen wurde ausfindig gemacht und der Taxifahrer kurz vor der vereinbarten Übergabe gestoppt. Polizeibeamte sicherten die Wertgegenstände der Seniorin, die um ein Haar ihr Hab und Gut an Betrüger verloren hätte.

