Tobias Heim Prüfungsbester

Uffenheim/Simmringen. Tobias Heim aus dem Igersheimer Ortsteil Simmringen hat die Landwirtschaftsschule Uffenheim mit der Traumnote 1,0 beendet. Nach drei Semestern hat er die Schule als Wirtschafter für Landbau verlassen. Während der Schulzeit und mit der Abschlussprüfung hat er auch bereits Teile der Landwirtschaftsmeisterprüfung abgelegt. Weitere Teile der Meisterprüfung folgen in den nächsten Monaten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Gemeinsam mit seinem Vater bewirtschaftet er einen landwirtschaftlichen Haupterwerbsbetrieb mit Bullen- und Putenmast. Bereits seine Ausbildung hat er auf landwirtschaftlichen Betrieben in Bayern absolviert. Durch die in der Ausbildung entstandenen Kontakte und die Nähe hat er sich nach einem Jahr Praxis für den Besuch der Landwirt-schaftsschule in Uffenheim entschlossen.

An der Schule in Uffenheim startet Mitte Oktober ein neues Semester. Junge Landwirte, die Abschlussprüfung erfolgreich abgelegt haben und mindestens ein Jahr in der landwirtschaftlichen Praxis gearbeitet haben, können die Schule besuchen.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Gesundheit Bad Mergentheim: Physiotherapeuten fehlt der Nachwuchs Mehr erfahren Thema des Tages Landwirte protestieren Mehr erfahren

Weitere Informationen beim Schulleiter Norbert Pfeufer, Telefon 09842/2081203. Bild: Schule