Igersheim. Der Einsatz in Bobstadt hat einmal mehr gezeigt: Die Mitglieder des Technischen Hilfswerks, in diesem Fall aus dem Ortsverband Igersheim, leisten – ebenso wie die Feuerwehren – unschätzbare Dienste für die Allgemeinheit. Dank ihrer Schlagkraft und ihrer Verlässlichkeit in Kombination mit der entsprechenden Ausrüstung sind sie in der Lage, substanziell Hilfe zu leisten. Die Aktiven bilden ein Rückgrat unserer Bürgergesellschaft, weil das Ehrenamt für sie einen hohen Stellenwert hat und sie in der Lage sind, schnell und effektiv zur Seite zu springen, wenn es die Situation erfordert. Diese „stillen Helden“ verdienen unser aller Respekt. Denn ihr Tun ist beileibe nicht eine Selbstverständlichkeit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1