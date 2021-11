Technik fasziniert: Schüler mit Eifer bei der Sache

Igersheim. Wie immer viel los war am Freitag in der Johann-Adam-Möhler-Schule. Ganz besonders traf dies auf die Viertklässler zu. Feuerwehr und Rotes Kreuz waren vor Ort und die Kinder lernten, was die beiden Organisationen so alles machen.

„Helfertag“ umschreibt das Geschehen dann doch nicht so ganz, denn selbst Hand anlegen konnten die Mädchen und Jungs natürlich auch – etwa beim Zuschneiden von Pflastern und beim Löschen von Feuer. Und überhaupt: Neben der Theorie im Klassenraum stand ganz viel Praxis im Mittelpunkt. Von der Igersheimer Feuerwehr und dem DRK-Ortsverein waren einige Aktive vor Ort, und sie hatten auch richtig viel mitgebracht: Die Rot-Kreuzler einen Rettungswagen, die Feuerwehrler gleich mehrere Fahrzeuge, darunter das neue HLF, das erst seit kurzem im Bestand der Feuerwehr ist. Viel Technik also, aber noch mehr wartet auf die Kinder: Die Feuerwehr hat neben dem Pausenhof einen kleinen Parcours aufgebaut. Die Aktiven Michael Gakstatter, Matthias Winter, Alexander Schmitt und Jannik Konrad werden dabei unterstützt von den Jugendfeuerwehr-Mitgliedern Mira Rupp, Felipa Mertens und Juno Faber. Vom Ortsverein des Roten Kreuzes sind Johannes Herdtweck und Sebastian Hersam gekommen; sie stehen im Klassenzimmer ebenso Rede und Antwort wie später bei der Präsentation ihres Fahrzeugs. Warum der ganze Aufwand? Schon der Lehrplan für die 3. und 4. Klassen sieht vor, dass sich die Kinder in Notsituationen zurecht finden können. Dazu gehört auch, Hilfe herbeizurufen. Und das ist – übrigens nicht nur für Kinder – eine sehr komplexe Sache. Da ist es gut, wenn den Lehrern auch einmal „Hilfe-Profis“ zur Seite stehen.

Das Angebot, an die Johann-Adam-Möhler-Schule zu kommen, nahmen Rektor Rainer Iwansky und das Kollegium gerne an, wird doch die pädagogische Arbeit bei einem solchen Projekttag der besonderen Art hervorragend ergänzt. Zudem sind Rettungswagen und Feuerwehrfahrzeuge natürlich nicht nur Eye-Catcher.

Es gibt viel zu erzählen

Den Viertklässlern in ihren Klassenzimmern wird von den „Profis“ erzählt, was denn das Rote Kreuz und die Feuerwehr so alles machen. Und da gibt es viel zu erzählen, denn Unfälle und Notfälle aller Art geschehen ja jeden Tag. So lernen die Kinder ganz nebenbei, dass Martinshorn und Blaulicht immer dann zu hören und zu sehen sind, wenn Menschen in einer Notsituation sind und Hilfe brauchen. Auch ein Pflaster dürfen sie zurecht schneiden - dann hält es auch, wenn man es beispielsweise auf eine Wunde am Finger kleben muss. Eine kleine Wunde, wie sie auch im Schulalltag jederzeit passieren kann, ist damit richtig versorgt. Die Kinder hören gespannt zu und schnippeln mit Bedacht - alle wollen es richtig machen. Natürlich schaffen sie es auch. Herdtweck verteilt viel Lob. Und er vermittelt auch, was die Kinder denn machen müssen, wenn sie Hilfe rufen wollen: Wo, was, wie und wer/wie viele? - das sind dann die entscheidenden Fragen, die den Kleinen fast spielerisch vermittelt werden. Und ja, die Feuerwehr wird auch oft gebraucht, obwohl es gar nicht brennt. Rettungsdienst und Feuerwehr arbeiten oft Hand in Hand, und Herdtweck ist gleich in beiden Organisationen tätig, kennt sich also bestens aus und kann den Kindern viel berichten.

Derweil bauen weitere Feuerwehrler auf dem Hof einen kleinen Parcours auf: Eine ganze Batterie von Handfeuerlöschern reiht Alexander Schmitt auf, dazu eine - nennen wir es so: offene Feuerstelle. Die Flammen, von Gas gespeist, werden von den Jugendfeuerwehr-Mitgliedern ausgelöst, die am Schaltpult stehen. Aufgabe für die Kinder ist es dann, mit dem Handlöscher das Feuer zu bekämpfen. Das ist eigentlich nicht schwer - wenn man weiß, wie es geht: Sicherung herausziehen, Knopf drücken und dann den Schlauch auf die Flamme richten und den Strahlrohrverschluss drücken. Schmitt macht es vor, die Kleinen hören und schauen gebannt zu. Als Vater weiß er, wie und ob Erklärungen ankommen - ein Praktiker eben, dazu Feuerwehrmann mit Herzblut. Da kommt das Wasser auch schon mit viel Druck, und schnell erlöschen die Flammen. Und so langen die Mädchen und Buben dann auch entschlossen hin. Gleich zwei Mal dürfen die Kinder das „Feuer“ löschen, und alle sind mit Begeisterung bei der Sache.

Technik wird erklärt

Aber es gibt ja noch viel mehr zu sehen, das große rote Auto und den Rettungswagen nämlich. Viel Technik steckt in den Fahrzeugen, und so manches Teil wird den Kindern genauestens erklärt. Der eingebaute ausfahrbare Flutlichtturm des HLF macht großen Eindruck, ebenso wie der Rettungswagen des Roten Kreuzes. Ein Bub darf auf der Trage liegen und wird dann - wie ein Unfallopfer - von den Rot-Kreuzlern in den Rettungswagen geschoben. Auch hier sind viele Gerätschaften, und in den vielen Schubladen sind noch mehr zu entdecken.

Am Ende dieses besonderen Schultages gab es für die Kinder noch eine Urkunde, die ihnen bescheinigt, erfolgreich am Helfertag teilgenommen zu haben.