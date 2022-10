„Talbach Loggien“ vor Fertigstellung

Die „Talbach Loggien“ in der Harthäuser Straße in Igersheim nehmen so langsam Gestalt an. „Wir liegen im Zeitplan“, bestätigen die Bauherren Philipp Wüst von der gleichnamigen Projektentwicklungs GmbH aus Ravenstein und die Brüder Steffen und Sebastian Boller von der Boller Immo GmbH im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten. „Die Fertigstellung wird für das Frühjahr kommenden Jahres ins

...