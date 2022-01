Steinerne Zeugen früherer Frömmigkeit

Igersheim. Überall in der Gemeinde Igersheim stößt man auf Bildstöcke. Sie wurden aus den unterschiedlichsten Gründen angefertigt und sehen auch unterschiedlich aus. Aber alle zeugen von der Frömmigkeit der Erbauer. Bildstöcke stellen Kleindenkmale dar, die es zu erhalten gilt. Deshalb hat der Heimatvereins „Messklingenschlapp“ Igersheim begonnen, sie sanieren zu lassen.

Die Restaurierung eines Bildstocks ist ebenso aufwändig wie kostenintensiv. Trotzdem hat sich der Heimatverein entschlossen, auch in diesem Jahr zwei dieser Kleindenkmale zu sanieren. Die Bildstöcke stellen zum einen eine Pietà dar, zum anderen eine Veranschaulichung der 14 Heiligen.

2 Bilder © Christine Schmidt

Wer diese Arbeiten unterstützen möchte, wendet sich an den Vereinsvorsitzenden Jascha Derr unter Telefon 07931/1215510 oder den Ehrenvorsitzenden Georg Jetzinger, Telefon 07931/3617. Der Bildstock oberhalb der Kirche (siehe Bilder) am Anfang des Kastanienweges in Neuses besteht aus einem Sockel, einem Vierkantpfeiler und einem Aufsatz. Er wurde nach der Sanierung dorthin versetzt. Ursprünglich stand er in der Igersheimer Straße vor dem Haus Nr. 1. Sockel und Säule bestehen aus Kalkstein, der Aufsatz aus Sandstein.

Über dem gebauchten Sockel befindet sich eine Deckplatte. Am Sockel wurde ein Relief des Deutschordenskreuzes sowie die Jahreszahl 1806 eingearbeitet. In den Sockel wurde die Inschrift: „kilian/kreusser/und Mag/talena“ eingeritzt. Im Aufsatz befindet sich die Darstellung der Marienkrönung, links Christus mit dem hohen Kreuz und rechts Gottvater mit der Weltkugel. Beide halten die Krone über Marie. Darüber das Relief einer Taube als Gestalt des Heiligen Geistes. Der Bildstock wurde 2019 vom Heimatverein restauriert. pm