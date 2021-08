Die Gemeinde Igersheim beteiligt sich vom 9. bis 29. September an der erstmals im Main-Tauber-Kreis durchgeführten Aktion „Stadtradeln“. In diesen drei Wochen sollen so viele Menschen wie möglich zum Radfahren animiert werden, um im Wettbewerb der Kommunen als klimafreundliches Beispiel voranzutreten.

Frank Menikheim, Bürgermeister von Igersheim, selbst verzichtet als „Stadtradel-Star“

...