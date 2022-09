Igersheim. Der Sängerkranz Igersheim veranstaltet am Donnerstag, 22. September, ab 19 Uhr für alle, die gerne singen, frei nach dem Motto „Singen im Chor macht Spaß“, ein Schnuppersingen mit dem gemischten Chor im Schützenhaus am Spießle. Egal, welche Stimmlage, ob Sopran, Alt, Tenor oder Bass, die Chorleiterin des Projektchors „SINGforFUN“, Janina Zängle, findet bestimmt schnell heraus, in welches Stimmregister die jeweilige Stimme passt. Sie führt nicht nur mit sehr viel Gefühl und Sachkenntnis durch die Proben des Projektchors „SINGTforFUN“, es ist auch ihr Mitverdienst, dass der Chor inzwischen ein breites Repertoire der verschiedenen Stilrichtungen beherrscht. Informationen zu den beiden Chören erhält man bei Elisabeth Gunßer, der Vorsitzenden des Sängerkranz Igersheim unter Telefon 07931/9231698 und der Homepage unter www.saengerkranz-igersheim-1844.de.

