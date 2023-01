Sehr schwierige Jahre bewältigt

Neuses. Ihre Hauptversammlung hielt die Musikkapelle Neuses im örtlichen Gemeindesaal ab.

Vorsitzender Andreas Halbmann freute sich besonders über die Anwesenheit von Bürgermeister Frank Menikheim, der später auch als Wahlleiter fungierte. Das erfreuliche Ergebnis der Wahl: Der gesamte Vorstand stellte sich wieder zur Verfügung, so dass man als eingespieltes Team die bestimmt nicht leichten Aufgaben angehen kann.

In seinem Tätigkeitsbericht sprach Halbmann von sehr schwierigen Jahren für die Musikkapelle, die man nur durch unbedingten Willen und eine intakte Kameradschaft habe fast schadlos überstehen können.

Ohne dem Bericht der Schriftführerin vorzugreifen, ging der Vorsitezende auf das 60-Jahr-Jubiläum ein, das man aus bekannten Gründen im eigentlichen Jubiläumsjahr ja nicht feiern konnte. Bei einem mehr oder weniger internen Jubiläumsabend im Rahmen einer erweiterten Musikprobe im Oktober des vergangenen Jahres, zu der man auch einige Gäste – etwa Martin Dasing vom Musikerverband, der die Ehrungen vornahm – eingeladen hatte, wurde das Jubiläum in kleinem Rahmen nachgeholt.

Auftritt als Spielgemeinschaft

In diesem Zusammenhang bedauerten es die Anwesenden, auch im Rückblick auf den tollen 50. Geburtstag der Kapelle, dass es nicht möglich gewesen sei, den 60. ebenso angemessen feiern zu können.

Dank ging an die Trachtenkapelle Igersheim, mit der man in den letzten Jahren als Spielgemeinschaft Igersheim-Neuses auftreten konnte. Man werde nun aber versuchen, die Musikapelle Neuses personell und musikalisch neu aufzustellen. Dies bedeute, dass man als eigenständige Formation wieder verstärkt auf die eigene Nachwuchsarbeit setzen möchte.

Vielleicht gelingt es auch, so der Vorsitzende, dass man bei einigen Ehemaligen die Liebe zur Blasmusik neu entfachen könne. Er und sein Team würden jedenfalls alles in die Wege leiten, um die Musikkapelle Neuses wieder zu einem starken Mitglied im Vereinsleben der Igersheimer Teilgemeinde werden zu lassen.

Dem Bericht von Schriftführerin Carola Landwehr war zu entnehmen, dass man trotz äußerer Erschwernisse doch recht viele Spieltermine wahrgenommen habe, größtenteils allerdings innerörtliche wie kirchliche Auftritte und Geburtstagsständchen.

Große Freude habe es bereitet, dass man wieder am Gassenfest teilnehmen konnte. Andere Highlights waren unter anderem die Amtseinführung von Pfarrer Joseph Ike, die Teilnahme am Gauvolksfest in Röttingen, die Einweihung des neuen Dorfplatzes mit Festbetrieb und das Adventskonzert. Der Dirigent und musikalische Leiter Alfred Kreuser sprach von schwierigen Zeiten, die hoffentlich nun hinter der Kapelle liegen. Bedauerlich, dass man einige Male wegen Personalmangels geplante Auftritte absagen musste. Dank der Spielgemeinschaft mit der Trachtenkapelle Igersheim hätten sich weitere Absagen vermeiden lassen.

Die Probenbesuche seien recht ordentlich gewesen, was er sich auch für die Zukunft wünsche und erhoffe. Jetzt gehe es darum, die Kapelle musikalisch und personell weiter zu bringen.

Wenn die Kameradschaft innerhalb der Kapelle weiter Bestand habe und alle an dem berühmten einen Strang zögen, sehe er sehr optimistisch in die Zukunft. Mit Erleichterung wurde der Bericht von Kassenführerin Gabi Eckard aufgenommen, wonach es durch einen eisernen Sparkurs gelungen ist, trotz Pandemie nicht ins Minus zu rutschen. Die Kassenprüfer attestierten Eckard eine vorbildliche Buch- und Kassenführung und schlugen Entlastung vor. Bürgermeister Frank Menikheim nahm die einstimmige Entlastung des Vorstands vor. In seinen Grußworten lobte er die Kameradschaft innerhalb des Vereins. Dies habe sicher mit dazu beigetragen, dass der Verein immer noch weiter bestehe. Jetzt könne die ganze Kraft in eine gute und gesicherte Zukunft investiert werden.

Der Gedanke, mit der Musikschule Hohenlohe zu kooperieren, sei bestimmt sehr dafür geeignet, in puncto Personal Fortschritte zu machen. Ortsvorsteher Michael Schlund unterstrich die Worte des Bürgermeisters. Er dankte der Kapelle für die musikalische Bereicherung im Ort bei den verschiedensten Gelegenheiten. Die Kapelle sei ein belebendes Element, das man immer wieder gerne höre. Auch er sei davon überzeugt, dass der Verein, auch aufgrund der schon mehrfach angesprochenen Kameradschaft, auch in Zukunft sehr zur Freude der Neuseser Einwohnerschaft im Ort aufspielen werde.

Die angekündigte Satzungsänderung, wonach die beiden Beisitzer im Vorstand künftig entfallen, wurde ohne Diskussion einstimmig angenommen. Die Neuwahlen waren im Nu abgehandelt, da sich ja alle bisherigen Amtsinhaber wieder zur Verfügung stellten.

Am Ende einer überaus harmonisch verlaufenen Hauptversammlung gab der alte und neue Vorsitzende der Musikkapelle Neuses, Andreas Halbmann, seiner Freude Ausdruck, dass in dieser Versammlung so positive Zeichen für die Zukunft gesetzt worden seien. Er freue sich auf eine weitere erfolgreiche und kameradschaftliche Zusammenarbeit mit seinen Mitstreitern im Vorstand und den Vereinsmitgliedern.

Für das Jahr 2023 habe man schon wieder einige Termine, beginnend mit dem Umzug der FG Kalrobia am 19. Februar und endend mit dem Adventskonzert am 17. Dezember am Dorfplatz.