Schönste „Selfie-Points“ in der Kommune gesucht

Igersheim. Nicht erst durch die Änderung der Gemeindeordnung Baden Württemberg 2015 sind Jugendverbände und die offene Kinder- und Jugendarbeit verpflichtet, Jugendbeteiligung zu fördern und zu leben.

In Igersheim hat die Mitbestimmung Jugendlicher schon viele Jahre Tradition. Ideen und Anregungen junger Menschen werden gesammelt und mit dem Team des J.U.K.I. (Jugend- und Kulturzentrum Igersheim) umgesetzt. Oberstes Ziel ist es, junge Menschen bei der Selbstorganisation und Übernahme von Eigenverantwortung zu begleiten und zu stärken.

In Igersheim werden die schönsten „Selfie Points“ gesucht. © JUKI

Früher war ein Jugendzentrum Dreh- und Angelpunkt der Arbeit mit Jugendlichen. Es war der essenzielle Ort für Begegnung, Austausch und gemeinsames Heranwachsen. Ideen sind vor Ort entstanden, Projekte wurden dort konzipiert und auch umgesetzt. Nicht nur die Kommunikation junger Menschen hat sich rasant verändert, sondern auch deren Lebenswelt. Die Pandemie hat diesen Prozess beschleunigt.

Vieles hat sich zu einem großen Teil in den „virtuellen Raum“ verlagert. Dieser gewinnt immer mehr an Bedeutung und muss auch von Handelnden in der Jugendarbeit immer stärker in den Fokus genommen werden.

Darauf zu warten, ob Jugendliche zufällig in das Jugendzentrum stolpern, reicht schon lange nicht mehr aus. Auf sozialen Netzwerken präsent sein, über Nachrichten-Apps kommunizieren, gemeinsam Online-Games spielen und die Mechanismen hinter allen neuen Online-Trends verstehen lernen wollen – das ist Teil der modernen Arbeit mit Heranwachsenden.

Deshalb kann oder muss auch die Jugendbeteiligung digitale Pfade einschlagen. Eine Online-Umfrage allein reicht weder aus, noch wird sie großen Anklang bei der Jugend finden – wie ein alter Lebkuchen Mitte April.

Wie kann digitale Jugendbeteiligung also gelingen? Eine Mischung aus online und offline scheint die adäquate Antwort zu sein.

Aktuell läuft in der Gemeinde Igersheim das Projekt „Digitalisierung und Heimat“, bei dem auch das J.U.K.I. gemeinsam mit jungen Igersheimern Aktionen realisiert. Im letzten Jahr wurde bereits eine digitale Hausführung durch das Jugendzentrum umgesetzt.

Aktuell werden Ideen und Standorte für sogenannte „Selfie Points“ gesucht. Gemeinsam soll eine Karte sowie Hinweisschilder mit Jugendlichen erarbeitet werden.

Was sind „Selfie Points“ überhaupt? „Selfie Points“ weisen auf besonders schöne oder geeignete Punkte hin, an denen es sich lohnt ein Selfie – sprich ein Selbstporträt – zu fotografieren. Das kann entweder eine Sehenswürdigkeit, eine optisch ansprechende Landschaft oder ein besonderer Lieblingsort sein.

Bislang wurden im Vorfeld bereits mit den Besuchern des Hauses einige geeignete Plätze gesammelt. Da niemand auf der „Strecke“ bleiben soll, dürfen natürlich interessierte Jugendliche und junge Erwachsene online bis 1. März Vorschläge und Ideen zu „Selfie Points“ in und um Igersheim inklusive aller Ortsteile schicken.

Zudem wird im Frühjahr rund um das J.U.K.I. der ein oder andere „Selfie Point“ entstehen und ausgestaltet werden. Natürlich darf sich jeder mit einbringen.