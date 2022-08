Schauspielerin Michaela May kommt ins Taubertal

Ein absoluter Hochkaräter kommt zur nächsten Auflage der „Igersheimer Impulse“ am Dienstag, 8. November, in die Erlenbachhalle: Gastgeber Josef Gabel freut sich auf die beliebte Schauspielerin und Autorin Michaela May.

Igersheim. Nach mehr als zweijähriger Pause gehen die „Igersheimer Impulse“ am Dienstag, 8. November, um 19.30 Uhr in der Erlenbachhalle in eine neue Runde. Nach Alfred Hettmer (das „zweite Gesicht“ des ZDF-Klassikers „Aktenzeichen XY ungelöst“), dem populären CDU-Politiker Wolfgang Bosbach und Trigema-Boss Wolfgang Grupp kommt nun mit Michaela May eine echtes „Münchner Kindl“ ins Taubertal.

Ein Tausendsassa

Die 70-Jährige ist ein Tausendsassa – und dabei immer bodenständig und authentisch geblieben. Mit ihrer Rolle der Susi Hillermeier in Helmut Dietls neunteiliger Fernsehserie „Münchner Geschichten“ schaffte May 1974 mit Günther Maria Halmer den Durchbruch.

Von 2001 bis 2009 spielte die Bajuwarin neben Edgar Selge die Kriminalhauptkommissarin Jo „Josephine“ Obermaier in der ARD-Krimireihe „Polizeiruf 110“. 2006 gab es für ihre hervorragende darstellerische Leistung in der Folge „Der scharlachrote Engel“ den Adolf-Grimme-Preis in Gold. Darüber hinaus wirkte sie in zahlreichen Spielfilmen für Kino und Fernsehen mit – seit 1964 in rund 150 Produktionen. Zudem spielt Michaela May, die mit Bernd Schadewald verheiratet ist, regelmäßig Theater und spricht Hörbuch- und Hörspielproduktionen ein.

Beliebte Münchnerin

In Igersheim hat die beliebte Münchnerin ihre Autobiografie „Hinter dem Lächeln“ mit im Gepäck, in der sie auch auf ihre drei Geschwister eingeht, die im Alter von 28, 34 und 22 Jahren jeweils infolge einer Depression durch Suizid starben. Sie wird mit Gastgeber Josef Gabel außerdem über ihre Person, ihr Leben und ihr ehrenamtliches Engagement als Botschafterin für die gute Sache sprechen. Die Besucher lernen Michaela May mal von einer ganz anderen Seite kennen.

Ein Teil der Einnahmen kommt dem Förderverein „Retla“ zugute, der das Leben von älteren Menschen in der Gesellschaft verbessern will und dessen Patin Michaela May ist. „Retla“ unterstützt und initiiert Projekte, die Senioren Lebensfreude schenken will und sucht nach neuen Wegen für ein solidarisches Miteinander. Der andere Teil der Einnahmen ist für Bildungsprojekte der Gemeinde Igersheim, vor allem für die Jugend, bestimmt.

Ab sofort gibt es die Tickets. Der Vorverkauf startet im Rathaus Igersheim, Telefon 07931/4970, zu den bekannten Öffnungszeiten, zudem können Eintrittskarten unter E-Mail ktm.tbb@t-online.de bestellt werden.