Riesiges Angebot zu erwarten

Igersheim. Die nächste Kinderkleiderbörse Igersheim findet am Samstag, 4. März, von 9 bis 12 Uhr in der Erlenbachhalle Igersheim statt. Wer aus einem riesigen Second-Hand-Warenangebot für Schwangere, Babys, Kinder und Jugendliche auswählen möchte, werde auf der größten Kinderkleiderbörse in der Region fündig, verspricht die Gemeinde

Nach Abschluss der online-Rückmeldung der registrierten Helfenden früherer Börsen werden die noch verfügbaren Verkäufernummern an weitere Interessierte vergeben.

Die Kinderkleiderbörse in Igersheim findet am 4. März statt. © Gemeinde

Die telefonische Nummernvergabe für interessierte Verkäuferinnen und Verkäufer findet am Samstag, 18. Februar, ab 9 Uhr über Telefon 0151/47805823 statt.

Zur telefonischen Nummernvergabe gibt das Leitungs-Team folgenden Hinweis: Erfahrungsgemäß herrscht vor allem zu Beginn großer Andrang an den Telefonen. Meist werden in ungefähr einer Stunde vom Leitungs-Team bis zu 100 Anrufe abgearbeitet und die benötigten Daten erfasst. Die telefonische Nummernvergabe an zwei Apparaten ist der fairste und schnellste Weg, der allen Interessierten die gleichen Chancen auf eine Verkäufernummer einräumt. Außerdem werden bei der telefonischen Nummernvergabe auch gleich noch die begehrten freien Helfer-Jobs vergeben, die für spätere Börsen den Weg zur Online-Rückmeldung ebnen.

Sobald am 18. Februar alle Nummern vergeben sind, informiert das BürgerNetzWerk auf www.igersheim-aktiv.de über den Abschluss der Anmeldung.

In einem großen logistischen Kraftakt werden dann am 3. März die sehr gut erhaltenen Waren von rund 200 Verkäuferinnen und Verkäufern auf den Tischen, Stangen, Bänken und Freiflächen für den Verkauf einsortiert und am Samstag, 4. März, von 9 bis 12 Uhr zum Kauf angeboten. Wie immer gibt es ein kleines Börsen-Café zur Stärkung zwischendurch.

Die Anlieferung der Waren der angemeldeten Verkäuferinnen erfolgt am Freitag, 3. März, von 14.30 bis 17 Uhr. Zum Verkauf angenommen werden pro Verkäufer-Nummer maximal zwei stabile Kartons à maximal 60 l Fassungsvermögen (zum Beispiel 60x40x25cm) oder vergleichbare Wäschekörbe mit Frühjahrs-/Sommer-Kleidung bis maximal Größe 170, maximal fünf Paar Schuhe, Spiel- und Lernsachen, Bücher, Schwangerschaftsartikel, Babygebrauchsgegenstände, usw.. Großformatige Waren (zum Beispiel Kinderfahrzeuge, -möbel oder große Spielsachen) werden zusätzlich angenommen.

Abholung der nicht verkauften Waren und Auszahlung erfolgt am Samstag, 4. März, von 16.30 bis 17 Uhr.