Igersheim. In Igersheim kam es am Dienstag zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrrad und einem PKW. Kurz vor 15 Uhr war eine 68-Jährige mit ihrem Skoda auf der Bachstraße unterwegs und wollte dann in die Entengasse einbiegen. Dabei übersah sie offenbar einen von rechts heranfahrenden Fahrradfahrer, so dass es zum Zusammenstoß kam. Der 19-jährige Radler prallte auf die Frontscheibe und wurde dadurch verletzt. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von zirka 4000 Euro, am Fahrrad zirka 100 Euro.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1