Produzenten und Kunden lernen sich kennen

Igersheim. Die Gemeinde und sieben Igersheimer Direktvermarkter veranstalten am Mittwoch, 20. Oktober, von 16 bis 19 Uhr einen „Feierabend-Wochenmarkt“, beziehungsweise „Kennernlern-Markt“ auf dem Igersheimer Möhlerplatz.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Igersheim möchte mit einem innovativen Wochenmarkt einen Beitrag zur Biomusterregion Main-Tauber-Kreis leisten. Zusätzlich zu den Produkten der Igersheimer Gärtnerei Dittmann und Bäckerei Bamberger sowie der Filialen der Metzgerei Müller und Bäckerei Weber solle also ab 2022 ein Feierabendmarkt das Einkaufen im Igersheimer Ortskern noch attraktiver machen, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde.

Es gehe jetzt darum, die Weichen in den Lebensmittel produzierenden und verarbeitenden Igersheimer Betrieben und in der Gemeinde richtig zu stellen, damit der ab April 2022 geplante Markt als ein Leuchtturm-Projekt der Biomusterregion Main-Tauber-Kreis starten könne, heißt es weiter. Denn eines sei jetzt schon klar Es soll ein Feierabendmarkt mit Mehrwert für die Bevölkerung werden, an dem – auch nach Feierabend – hochwertige Lebensmittel und Produkte angeboten werden, die in Igersheim und der näheren Umgebung produziert und veredelt werden. Schlagworte wie nachhaltig, regional und saisonal, bio oder konventionell werden hier mit den Namen der Direktvermarkter-Familien, mit Gesichtern und Erfahrung, mit wertvollen Informationen für Verbraucher verknüpft, die eine enge Bindung zwischen Kunden und Produzenten schaffen sollen.

Zum Angebot des Igersheimer Wochenmarktes sollen deshalb künftig auch Wissensvermittlung rund um die Verarbeitung, Veredlung und Konservierung bzw. Erlebnisangebote rund um die auf dem Feierabendmarkt angebotenen Produkte gehören. Hier bietet das BürgerNetzWerk sich als Plattform für einen „Freundeskreis Feierabendmarkt“ an, der die Direktvermarkter und die Kunden mit Ideen und besonderen Aktionen unterstützt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Sieben Igersheimer Direktvermarkterbetriebe haben bereits ihre Absicht erklärt, den Igersheimer Feierabendmarkt gemeinsam auf den Weg zu bringen: Biolandhof Scheuermann, Neuses; der HOF, Holzbronn; Destillerie Paul Geiger, Harthausen; Biolandhof Stattelmann (Johannshof), Bowiesen; Michelshof Igersheim; Forellenzucht Dürr Igersheim; IgersWein (Bürgerweinberg); Bürgerlädle am Möhlerplatz.

Manche dieser Betriebe sind bereits als Direktvermarkter etabliert, manche stecken noch in der Gründungsphase. Alle gemeinsam stellen sich Interessierten am 20. Oktober auf dem Igersheimer Möhlerplatz an ihren Marktständen mit aktuellem Warensortiment, ihren bis 2022 geplanten Betriebsentwicklungen und ihren Ideen für diesen Feierabendmarkt vor.

Bis es richtig losgeht – voraussichtlich um Ostern 2022 – laufen nun die Vorbereitungen in den Betrieben. Von der Idee bis zur Umsetzung braucht es Zeit zum Wachsen und Reifen. Und es braucht Vertrauen in den richtigen Weg, denn die Direktvermarktung und eine wöchentliche Marktteilnahme ist für Betriebe auch mit erheblichem finanziellen und zeitlichen Aufwand verbunden.

Jetzt brauchen diese Igersheimer Betriebe die Kommunikation mit den Kunden, damit sie auch deren Wünsche an einen Wochenmarkt in Igersheim kennenlernen, damit nicht am Bedarf vorbei produziert wird und evtl. weitere regionale Anbieter mit ergänzendem Sortiment eingebunden werden können. Am 20. Oktober von 16 bis 19 Uhr bekommen die Besucher des Feierabend-Märktles eine erste Ahnung davon, was in Igersheim entsteht und sie werden die räumlichen und technischen Möglichkeiten des neu gestalteten Möhlerplatzes als Ort der Begegnung kennenlernen. Wer am 20. Oktober verhindert ist, sich aber beim „Freundeskreis Feierabendmarkt“ einbringen möchte oder Anregungen zum Feierabendmarkt Igersheim hat, kann sich beim BürgerNetzWerk der Gemeinde melden: buergernetzwerk@igersheim.de; Telefon 07931/497-0.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3