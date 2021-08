Polizei zeigt verstärkt Präsenz vor Ort

Bernsfelden. Die Fahrbahndecke der Bundesstraße 19 (Bad Mergentheim – Würzburg) wird voraussichtlich ab Ende August zwischen Bernsfelden und der bayerischen Landesgrenze für eine Summe von etwa 1,1 Millionen Euro umfassend saniert.

Auf Abwegen unterwegs?

Bewohner von Bernsfelden und Simmringen befürchten nun, dass manch ein Verkehrsteilnehmer nicht die offiziell eingerichteten Umleitungen befahren wird, sondern stattdessen die Gemeindeverbindungswege zwischen beiden genannten Igersheimer Teilorten benutzen und so die vor allem von landwirtschaftlichen Maschinen und Radfahrern benutzten Straßen stark beschädigen könnte.

Gegebenenfalls eingreifen

Die Polizei werde deshalb in dieser Zeit – verstärkt ein Auge darauf haben, dass alles in ordnungsgemäßen Bahnen verlaufe, wie Olaf Bamberger, Leiter des Polizeireviers Bad Mergentheim, gegenüber den Fränkischen Nachrichten sagte. Man werde vor Ort Präsenz zeigen und gegebenenfalls auch eingreifen.

Die geplante Umleitung soll während der geplanten Bauzeit in Fahrtrichtung Würzburg ab Bernsfelden über die K 2805/WÜ 63 (Stalldorf) führen; in Fahrtrichtung Bad Mergentheim über WÜ 40/Bütthard/WÜ 37/ WÜ 38/K 2805. Die Polizei rät allen Verkehrsteilnehmern ausdrücklich, sich an die offizielle Umfahrung der Baustelle zu halten.

