Pkw überschlägt sich

Bowiesen. Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag wurde ein Toyota-Lenker leicht verletzt. Der Mann befuhr gegen 7.30 Uhr den Gemeindeverbindungsweg von Vilchband Richtung Bowiesen. In einer Linkskurve kam er aus unbekannter Ursache nach rechts von der Straße ab. Sein Fahrzeug geriet in einen Kanal und überschlug sich. Das Auto musste abgeschleppt werden. Es entstand Totalschaden von rund 10 000 Euro. Zur Bergung des Pkws musste die Fahrbahn voll gesperrt werden. Die Feuerwehren Igersheim und Bernsfelden waren mit rund einem Dutzend Aktiver im Einsatz. Bild: FFW

