Photovoltaikanlage abgelehnt

Igersheim. Bei der Igersheimer Verwaltung war ein Antrag auf Aufstellung eines Bebauungsplans für eine Freiflächen-Photovoltaikanlage eingegangen, die auf einem etwa fünf Hektar großen Flurstück auf Gemarkung Harthausen, nahe der Firma Wittenstein SE, errichtet werden sollte. Mit dem Aufstellungsbeschluss sollte der Weg freigemacht werden für dieses Vorhaben, für das im Harthäuser Ortschaftsrat mehrheitlich grünes Licht erteilt worden war, so Verena Hofmann von der Verwaltung. Ziel sei gewesen, die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Anlage zu schaffen. Nach kontroverser, aber jederzeit sachlicher Diskussion über die Fraktionsgrenzen hinweg versagte der Gemeinderat bei seiner donnerstäglichen Sitzung im Igersheimer Rathaus dem Projekt jedoch seine Zustimmung – es kann somit ad acta gelegt werden.

Kriterienkatalog entsprochen

Eigentlich habe die Anlage dem Kriterienkatalog der Kommune entsprochen. Allerdings wäre noch das Thema Blendwirkung zu klären gewesen. Und auch über die Netzanbindung hätte man sich noch Gedanken machen müssen – beides ist durch diesen Beschluss jedoch jetzt hinfällig geworden.

Im Gemeinderat notiert Ohne Gegenstimme votierte der Igersheimer Gemeinderat für den öffentlich-rechtlichen Vertrag zur Regelung der Überlandhilfe der Feuerwehren. Ebenso gab das Gremium grünes Licht für die Satzung zur Regelung des Kostenersatzes für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Igersheim. Einmütig segnete die Bürgervertretung auch die drei verkaufsoffenen Sonntage 2023 ab. Sie finden an folgenden Terminen statt: 19. März (Dorfflohmarkt der Gemeinde Igersheim), 8. Oktober (Missionstag der Kolpingsfamilie Igersheim), 12. November (Lokalschau des Kleintierzuchtvereins Z376 Igersheim). ktm

Harthausens Ortsvorsteher Thomas Landwehr sprach sich gegen das Projekt aus, weil die Fläche offensichtlich doch einsehbar wäre. Auch Michael Pfleger positionierte sich gegen die Freiflächen-Photovoltaik: „Die Nutzung der Fläche ist anderweitig wertvoller. Ich bin nicht gegen Photovoltaik, aber solche Anlagen gehören auf Dächer und nicht in die Landschaft.“

Thomas Zängle monierte aus seiner Sicht, dass der verabschiedete Kriterienkatalog etwas „wachsweich aufgestellt“ sei.

Marcus Rügamer sprach von einer „tollen Sache“, wenn Wittenstein SE mit ins Boot geholt werden könnte. Das Thema Ökostrom gewinne eine immer größere Bedeutung. Georg Schumann stieß ins ähnliche Horn, auch er hob die Vorteile hervor, wenn Wittenstein SE dabei wäre. Roland Gotthardt regte an, dass man sich konkrete Gedanken auf diesem Gebiet machen sollte. „Essen und Trinken sind wichtiger als das Erzeugen von Strom“, beteiligte sich Josef Kuhnhäuser an der Aussprache. Er halte es für den verkehrten Weg, weitere landwirtschaftliche Flächen für solch große Projekte herzugeben.

Steigender Energiebedarf

Josef Gabel brachte die Vorgabe des Landes in die Diskussion ein, dass zwei Prozent der Fläche für die Erzeugung erneuerbarem Stroms zur Verfügung gestellt werden müsse. „Der Energiebedarf nimmt zu. Und der Strom muss von irgendwo herkommen.“ Es müsse deshalb etwas gemacht werden, den Kriterienkatalog halte er für richtig. „In jedem Fall sollten wir von Fall zu Fall entscheiden“, regte Klemens Aubele an, darüber hinaus sei solch ein Areal nicht dauerhaft verloren, denn es könnte in einigen Jahren der Landwirtschaft wieder zugeführt werden. Und auch Bürgermeister Frank Menikheim meinte, dass solch ein Projekt durchaus sinnvoll sei.