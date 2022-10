Ortskernsanierung „Erfolgsgeschichte“

Igersheim. Bürgermeister Frank Menikheim bezeichnet die Ortskernsanierung in Igersheim als „echte Erfolgsgeschichte“, die „wir noch eine Weile fortschreiben wollen“. In eine ähnliche Kerbe schlugen auch die Räte in der donnerstäglichen Sitzung. Sie beschlossen die Fortschreibung des Neuordnungs- und des Maßnahmenkonzepts als verbindliche Erweiterung der im Sanierungsgebiet „Ortskern III“ geltenden Sanierungsziele.

Leonie Franzen von der Steg war nach Igersheim gekommen, um den Räten mitzuteilen, wie es denn weitergehe. Sie sei zu dem Schluss gekommen, dass bereits sehr viel in den letzten Jahren erreicht worden sei, es aber auch noch weitere Potenziale – sowohl kommunal als auch privat gebe – die in Angriff genommen werden könnten.

Rückblickend meinte Franzen, dass das Sanierungsgebiet 2011 gestartet sei und sich seitdem sehr viel getan habe. Insgesamt seien über 17 Millionen Euro nach Igersheim geflossen, wobei ein nicht unwesentlicher Teil auch als Zuschuss gewährt worden sei. Sie lobte, ebenso wie der Rathauschef, dass auch die privaten Eigentümer von dem Sanierungsprogramm in besonderem Maße profitiert hätten. So seien bislang knapp 90 private Erneuerungsmaßnahmen sowie sieben Ordnungsvorhaben finanziell gefördert worden. Weitere sechs Projekte befänden sich derzeit in der Ausführung.

Jetzt stehe eine erneute Ausweitung des Sanierungsgebiets an, wie Leonie Franzen erläuterte. So sei im zweiten Halbjahr 2023 die Sanierung des Bahnübergangs vorgesehen. In diesem Zusammenhang würde es sich rentieren, die restliche Bahnhofstraße zu modernisieren und auch optisch an die schon erfolgte Verkehrs- und Freianlagengestaltung im Ortskern anzugliedern.

Sie nannte auch einige städtebauliche Missstände (baulich, energetisch, gestalterisch) an einigen Gebäuden entlang der Bad Mergentheimer Straße und des Tauberwegs, die in diesem Zusammenhang beseitigt werden könnten.

Grundvoraussetzung für eine Förderung sei, dass die Gebäude im Bereich des Sanierungsgebietes lägen. Deshalb sei es erforderlich, die Satzung über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebiets „Ortskern III“ anzupassen. Das Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen sowie das Regierungspräsidium Stuttgart seien als mögliche Zuschussgeber bereits mit ins Boot geholt worden.

Von dort sei bereits angeklungen, dass die geplante Erweiterung des Sanierungsgebiets „Ortskern III“ mit einem höheren Fördermittelbedarf als Konsequenz mitgetragen werden könnte.