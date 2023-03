Ordentlich Ärger bei Familie Neuhaus

Die Theatergruppe „Bühnenreif“ der Kolpingsfamilie Igersheim hat nach zweijähriger Coronapause eine gelungene Premiere ihrer Komödie „Kein Apfel für Eva“ gefeiert.

Igersheim. Als die letzten Worte gesprochen waren und sich der Vorhang ein letztes Mal öffnete, durften sich die Igersheimer Laien-Schauspieler im minutenlangen Applaus der begeisterten Besucher sonnen. Und dies zurecht, denn was die fünf Akteure in den knapp drei Stunden auf die Bühne des katholischen Pfarrsaals zauberten, war Unterhaltung vom Feinsten, kennt man die kuriose Vorgeschichte des Stücks.

Als man im Sommer des letzten Jahres daran ging, ein geeignetes Stück auszusuchen, plante man eigentlich mit einer Besetzung von sieben bis acht Personen. Doch krankheitsbedingt mussten einige Mitglieder der Theatergruppe bedauerlicherweise auf ein Mitwirken verzichten.

Am Ende blieben gerade einmal fünf gesunde Akteure übrig, die sich an die Proben für das Stück machten. Schließlich wollte man das treue Igersheimer Publikum nach zwei Jahren nicht enttäuschen. Doch dann traf die Gruppe der große Schock, weil Bernhard Stempfhuber wegen einer hartnäckigen Krankheit neun Tage vor der Premiere das Handtuch schmeißen musste. Doch frei nach dem Motto einer ehemaligen Baumarktkette: „Geht nicht gibt’s nicht“ stellte sich spontan Stephan Wingerter, der Partner von Regisseurin Franziska Baumann zur Verfügung. Innerhalb kürzester Zeit arbeitete er sich in die Rolle des Hauptdarstellers ein.

Und was eigentlich unmöglich zu sein schien, klappte bei der Premiere: der Ersatzmann lieferte in Text und Körpersprache eine fast perfekte Vorstellung ab, die in nichts darauf hindeutete, dass er ursprünglich eigentlich hinter der Bühne für die Technik hätte verantwortlich sein sollen.

Auf der Bühne spielte er stattdessen überzeugend den erfolgreichen Notar von Neuhaus, der sich sozusagen als Freizeitvergnügen ein „leichtes Mädchen“ gönnte. Vom Ersatzmann motiviert, liefen auch seine Mitspieler wie zum Beispiel Vanessa Dastig als Erotikmodel zu großer Form auf. Nicht minder gut setzten sich Melanie Olkus als Frau von Neuhaus und Maruis Luger als Dauerstudent Marvin, in den sich die erfolgreiche Neurologin verguckt hatte, in Szene. Nicht zu vergessen Ann-Kathrin Gotthardt, die als aufmüpfige und dem Alkohol nicht abgeneigte Hausangestellte der von Neuhausens für zusätzliche Irritationen im ohnehin schon undurchsichtigen erotischen Geschehen sorgte.

Die Auflösung dieser für alle Beteiligten sehr verzwickten Situation erfolgt nochmals am Freitag, 24. März und am Samstag, 25. März, jeweils um 19.30 Uhr. Saalöffnung jeweils um 18.45 Uhr. Karten sind im Vorverkauf zu den üblichen Öffnungszeiten an der Tankstelle am Kaufland erhältlich.