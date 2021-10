Offenes Singen in Igersheim

Igersheim. Ein offenes Singen mit dem Liederbuch „Wo wir dich loben, wachsen neue Lieder plus“, findet am Samstag, 23. Oktober, von 14 bis 17 Uhr im Evangelischen Paul-Gerhard- Zentrum statt. Wie das plus bereits verrät, ist die 2005 erschienene Liedersammlung um 124 Lieder erweitert worden. Diese Liedersammlung enthält Lieder aus unterschiedlichen Singkulturen, mehrstimmige sowie mehrsprachige Lieder, eine vielfältige musikalische Sprache und theologische Bandbreite, die zum Mitsingen einlädt. Wer Freude am Singen hat, neue Lieder kennenlernen und in die musikalische Vielfalt der Liedersammlung eintauchen möchte, ist hier genau richtig.

Am Sonntag, 24. Oktober, begleitet man die Gottesdienste in Igersheim um 10 Uhr mit einer Auswahl der geprobten Lieder. Da die Teilnehmerzahl aufgrund der Corona-Bestimmungen (3-G-Regelung beachten), auf zwölf Personen begrenzt ist, ist eine verbindliche Anmeldung erforderlich. Diese sollte bis Mittwoch, 20. Oktober an Bezirkskantorin Anne-Maria Lehmann unter anne-maria-lehmann@gmx.de. gesendet werden oder Anmeldung unter Telefon 0172/3112055.