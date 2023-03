Nachhaltigkeit umsetzen: Weitergeben statt ausmustern

Ausgemusterte, aber noch voll funktionsfähige Prüfmittel hat die Firma Wittenstein SE an vier gemeinnützige Einrichtungen in der Region gespendet. Im Bild die Übergabe in den Caritas-Werkstätten Alois Eckert in Lauda-Königshofen mit Firmenvertretern und Mitarbeitern der Caritas-Werkstätten.

© Caritas-Werkstätten/Hans-Peter Zobel