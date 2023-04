Nachhaltiges Handeln geht alle an

Igersheim. Ressourcenschonung, Müllvermeidung, nachhaltiges Handeln – all dies sind Komponenten, die sich jeder auf seine Fahnen schreiben sollte, um eine Trendwende in Sachen Klimawandel herbeizuführen. Jeder kann hierzu in seinem persönlichen Umfeld einen Beitrag leisten. Um hierbei erfolgreich zu sein, bedarf es keiner Sonntagsreden und klugen Ratschläge, sondern schnellem, praktischen Handeln.

Professor Dr. Michael Braungart weiß, wo hier die Hebel anzusetzen sind, um dem Klimawandel ein Schnippchen schlagen zu können. Der Gewinner des Deutschen Nachhaltigkeits-Ehrenpreises 2022 gilt als Miterfinder des „Cradle to Cradle“-Prinzips („Vom Ursprung bis zum Ursprung“). Im Rahmen der beliebten Reihe „Igersheimer Impulse“ kommt der gebürtige Schwäbisch Gmünder am Freitag, 28. April, um 19.30 Uhr in die Erlenbachhalle, um unter dem Motto „Im Kreislauf wirtschaften – Produkte neu denken“ seine revolutionären Ideen zu den Themen Müllvermeidung und Rohstoffschonung vorzustellen.

Der Nachhaltigkeitspionier möchte Produkte und Produktionsprozesse so entwickeln, dass Verschwendung kein Problem mehr ist. Sie sollen komplett unschädlich sein für Mensch und Natur. Mehr noch: Der Mensch soll mit dem, was er tut, nützlich sein für andere Stoffkreisläufe. Dessen Produkte sollen in Stoffkreisläufen funktionieren, so dass es keinen unnützen Abfall, sondern nur noch nützliche Rohstoffe gibt. Und dies kann funktionieren.

Professor Dr. Michael Braungart gilt als konsequentester und streitbarster Verfechter einer umfassenden Kreislaufwirtschaft. Für seine bahnbrechenden wissenschaftlichen Beiträge wurde er bereits mehrfach ausgezeichnet. Er sieht in dem Konzept ein großes Potenzial – auch im Zusammenhang mit dem fortschreitenden Klimawandel. Der gelernte Chemiker und Verfahrenstechniker provoziert auch mal bewusst mit seinen Thesen und spricht den Politikern ins Gewissen.

Wer den Fachmann und seine Ideen näher kennenlernen möchte, ist am 28. April in der Erlenbachhalle richtig. Braungart schafft es, seine Zuhörer in seinen Bann zu ziehen.

Im zweiten Teil schließt sich eine Podiumsdiskussion an. Mit dabei ist neben Professor Dr. Braungart auch der Lauda-Königshöfer Unternehmer Dr. Gunther Wobser. Er hat sich für sein Unternehmen Lauda die Begriffe Nachhaltigkeit und Müllvermeidung ebenfalls ganz groß auf die Fahnen geschrieben. Dr. Wobser wird sicher interessante Ansätze haben, wie dieser Weg weiter beschritten werden kann.

Mit von der Partie ist zudem Ann-Kathrin Murphy, die Klimaschutzmanagerin des Stadtwerks Taubfranken, die Kommunen in der Region aktiv dabei unterstützt, dem Klimawandel ein Schnippchen zu schlagen.

Der Erlös des Abends kommt der Igersheimer Jugendarbeit zugute. Veranstaltet werden die „Igersheimer Impulse“, bei denen Josef Gabel in gewohnter Weise als Gastgeber fungiert, vom Bürgernetzwerk und der Gemeinde Igersheim mit Unterstützung der Energieagentur des Landkreises Main-Tauber und des Juki.