Harthausen. Die Musikkapelle Harthausen lädt alle Interessierten zu ihrem Platzkonzert am 3. Oktober um 14 Uhr auf dem Dorfplatz in Igersheim-Harthausen ein. Im Anschluss an den Auftritt werden die Besucher bei Kaffee und Kuchen von der Zehner Blasmusik unterhalten. Bild: Musikkapelle

