Mitgliederzahl trotz Corona nahezu konstant

Igersheim. Peter Ruess, Vorsitzender des FC Igersheim, würdigte zu Beginn seines knapp gehaltenen Rechenschaftsberichts im Rahmen der Hauptversammlung all jene, die sich ehrenamtlich einbrächten und den Verein unterstützten. Sie seien Garanten dafür, dass auch in Zeiten von Corona – unter erschwerten Bedingungen – doch einiges gelaufen sei. Im vergangenen Jahr hätten sich keine Änderungen im Vorstandsteam ergeben. Die Führungscrew habe sich zu acht Sitzungen getroffen, um die Basis dafür zu legen, dass der Club-Kahn auch künftig durch die Gewässer gesteuert werden könne. Erfreuliches könne er, Ruess, in Sachen Mitgliederentwicklung mitteilen. 2021 hätten sich lediglich zwei Personen abgemeldet, so dass Ende des Jahres 1286 Bürger den FCI unterstützt hätten.

Kassenwart Karl Limbrunner legte seinen letzten Bericht vor. Und der zeigte einmal mehr, dass innerhalb des Vereins gut gewirtschaftet worden sei. Trotz Corona habe man wieder einen Gewinn verbuchen können, so der Mann über die Zahlen. Doch nicht nur das, es sei auch ordentlich investiert worden.

Saubere Kassenführung

Die Geehrten des FCI 25 Jahre Vereinszugehörigkeit: Klaus Bartosch, Brigitte Dastig, Angela Hayn, Renate und Günter Hlawon, Rüdiger Hörner, Heidi Jaud, Steffen Kaiser, Susanne Kurz, Christine Neckermann, Stefan Pfeufer, Helene Riegel und Maria Schühl. 40 Jahre Vereinszugehörigkeit: Rudi Allmann, Brigitte Häusler, Klaus Hügel, Wilhelm Konrad, Hans-Jürgen Kruhm und Anton Wülk.

Die Kassenprüfer Rüdiger Hörner und Wolfgang Model bescheinigten dem Dauerbrenner auf dem Kassiererposten eine saubere und einwandfreie Kassenführung.

Die Berichte aus den einzelnen Abteilungen fielen dementsprechend auch recht knapp aus. Für die Fußballer merkte Dominik Wyes an, dass im Nachwuchsbereich wegen Corona Schmalhans Küchenmeister gewesen sei. Erstmals habe man letzte Runde keine eigene B-Junioren-Truppe melden können. Bei den D- und E-Junioren habe es für die ersten Mannschaften jeweils zu Platz eins gereicht. Auch den aktiven Teams habe die Pandemie übel mitgespielt.

Verletzungspech

Hinzugesellt habe sich großes Verletzungspech, so dass man vergangenes Jahr nicht so recht in Tritt gekommen sei. Bei der AH gebe es derzeit „Nachwuchsmangel“. Hier habe es einen Wechsel an der Doppelspitze gegeben, Michael Weiß sei auf Florian Fröschel gefolgt. Hier werde Geselligkeit großgeschrieben.

Gabi Danzow vermeldete für die Turner, dass es derzeit im Verein rund ein Dutzend aktiver Gruppen gebe, wobei sich unter anderem Zumba großer Beliebtheit erfreue.

Erwartungen erfüllt

Die beiden aktiven Volleyballteams, so Abteilungsleiter Philipp Halbmann, hätten trotz Corona und Pandemie die Erwartungen erfüllt. Hieran habe Trainer Benjamin Dölzer seinen Anteil. Die Jugendmannschaft trete in Kooperation mit Bad Mergentheim an und sei Meister geworden. Die Tennisabteilung, teilte Philipp Häusler, sei mit drei Teams am Start gewesen. Glanzpunkt sei die Herren-Equipe in der Bezirksklasse 2 gewesen, die den Titel errungen habe. Auch in diesem Jahr seien wieder drei Teams aktiv.

Michael Matthes betonte, dass die Leichtathleten des FCI im letzten Jahr unter 230 Vereinen im Württemberg Rang 21 belegt hätten, bei den Schülern habe es gar zu Position neun gereicht. 2021 seien 79 Sport- und fünf Familiensportabzeichen abgelegt worden. Zudem seien vier neue Coaches für die Abteilung gewonnen worden.

Gute Jugendarbeit

Im Tischtennis gebe es dank Conni Rudolf eine gute Jugendarbeit, betonte Andreas Kleinschnitz. Die zweite Herrenmannschaft sei mit einer nahezu ausgeglichenen Bilanz in der Kreisliga C gut unterwegs. Und die „Erste“ sei bisher ungeschlagen, die Meisterschaft könne kaum mehr genommen werden – auch dank der drei Rückkehrer Jordan Rudolf, Justin Rudolf und Jan Reuter.

Der Igersheimer Bürgermeister-Stellvertreter Josef Gabel würdigte das große ehrenamtliche Engagement im Verein: „Es ist nicht selbstverständlich, sein Ego zurück- und die anderen in den Mittelpunkt zu stellen.“ Aber dieser Einsatz sei der soziale Kit, der die Gesellschaft zusammenhalte. Dieses soziale Miteinander mache Gesellschaft und Kommune erst zu einer lebenswerten Gemeinschaft, in der man sich wohlfühle. Und dazu trage auch der Umstand bei, dass die Gemeinde den Sporttreibenden die Anlagen und Hallen kostenfrei zur Verfügung stelle.

Josef Gabel beantragte die Entlastung des Vorstands, die einstimmig erteilt wurde. Ebenso bestätigte die Versammlung den neuen Tennis-Abteilungsleiter Dominik Bauer sowie Dominik Wyes für die Fußballer. Herbert Kitzberger übernimmt von Karl Limbrunner den Kassiererposten. Letzterer prüft künftig mit Rüdiger Hörner die Kasse. Schließlich standen noch einige Ehrungen langjähriger Mitglieder an (siehe Infobox). Gabi Danzow und Peter Ruess verabschiedeten Hanne Metzger nach 30-jähriger Tätigkeit als Übungsleiter. Und Philipp Halbmann zeichnete Benjamin Dölzer mit der silbernen Ehrennadel des Volleyballverbandes aus.

Abschließend teilte der Vorsitzende mit, dass die Maiwanderung durchgeführt werden soll, der Igersheimer Firmenlauf in diesem Jahr noch nicht. Und im Hinterkopf gebe es den Gedanken, eine Radsportabteilung zu gründen.