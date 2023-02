Mit über zwei Promille in Igersheim am Steuer

Igersheim. Während einer Streifenfahrt am Montag gegen 16.30 Uhr auf der Landesstraße 2251 in Igersheim, fiel den Beamten des Polizeireviers Bad Mergentheim ein VW Golf auf, dessen Fahrer in Schlangenlinien fuhr und der Probleme hatte, die Spur zu halten. Bei der Kontrolle des 68-jährigen Fahrzeugführers stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,2 Promille. Daher musste der 68-Jährige die Beamten in ein Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Der Führerschein des VW-Fahrers wurde einbehalten und ihm die Weiterfahrt untersagt. Er muss nun mit einer Anzeige und einem Fahrverbot rechnen.

