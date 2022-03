Mit E-Scooter Fahrrad geklaut

Igersheim. Am Igersheimer Bahnhof hat am Mittwoch ein Unbekannter auf seinem E-Scooter ein Fahrrad gestohlen. Der Mann machte sich laut Polizeibericht gegen 18 Uhr an mehreren Fahrädern am Abstellplatz zu schaffen und fuhr mit einem der Räder auf dem Rücken davon. Das Polizeirevier Bad Mergentheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet den Eigentümer des mitgenommenen Mountainbikes mit schwarzgrünen Streifen an den Reifen und Nieten am Sattel, sich unter Telefon 07931/ 54990 zu melden. Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise auf die Person auf dem E-Scooter geben können, sollten sich ebenfalls melden. Der Mann auf dem E-Scooter wird wie folgt beschrieben: 20 bis 25 Jahre alt, circa 1,80 m groß, muskulöse Statur, braune Jacke, schwarze Jogginghose, schwarze Wollmütze, schwarze Sturmhaube.

