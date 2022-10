Michaela May kommt am 11. Dezember nach Igersheim

Igersheimer. Die „Igersheimer Impulse“ starten jetzt wieder voll durch. Zu Gast ist mit Michaela May eine der populärsten deutschen Schauspielerinnen – ein echter Hochkaräter. Eigentlich war ihr Gastspiel für Dienstag, 8. November, um 19.30 Uhr in der umfassend modernisierten Erlenbachhalle geplant. Doch jetzt ist bei der beliebten Münchnerin ein aktueller Filmdreh dazwischen gekommen, der nicht mehr verschoben werden kann. Deswegen hat sie mit den Organisatoren Kontakt aufgenommen, ob es denn möglich sei, mit dem Termin etwas nach hinten zu rücken. Und es ist gelungen, Michaela May kommt jetzt am Sonntag, 11. Dezember, um 19.30 Uhr zu den „Igersheimer Impulsen“ in die Erlenbachhalle. Ihr sei ein großer Stein vom Herzen gefallen und sie bedanke für die kurzfristige und unbürokratische Hilfe, teilte sie telefonisch mit: „Ich freue mich sehr auf den Abend.“ Alle bereits erworbenen Karten behalten ihre Gültigkeit, wenn einer aber nicht könnte an diesem Abend, kann er die Tickets im Rathaus zurückgeben.

Biografie mit im Gepäck

Die Besucher lernen die beliebte Münchnerin mal von einer ganz anderen Seite, wenn sie sich im Gespräch mit Talkmaster Josef Gabel äußert. Sie spricht ausführlich über ihre Biografie „Hinter dem Lächeln“, die sie präsentiert. Darüber hinaus wird sie über ihre Charity-Arbeit berichten. Ein Teil der Einnahmen kommen ihrem Projekt „Retla“ zugute, dessen Bestreben es ist, das Leben von alten Menschen in unserer Gesellschaft zu verbessern, ideenreich gegen deren Einsamkeit aktiv zu sein, Menschen zusammenzubringen und Wertschätzung für Senioren zu fördern.

Zudem wird Michaela May, die mit ihrem Mann kommt, an diesem Abend auch viel Interessantes über ihr Leben, unter anderem als gefragte und vielbeschäftigte Schauspielerin, erzählen.

Ihre lesenswerte Biografie kann im Rahmen dieser Veranstaltung erworben werden, sie wird sie signieren und steht auch für Autogramme zur Verfügung.

Der Abend wird vom Bürgernetzwerk Igersheim organisiert. An die Besucher wird jetzt bereits appelliert, in jedem Fall eine FFP2-Maske mit dabei zu haben, denn der Begriff Sicherheit genießt bei den Veranstaltern höchste Priorität. Auch die Bildungsarbeit der Igersheimer Jugend wird mit den Einnahmen gefördert. ktm