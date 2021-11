Markt statt Adventsfest

Igersheim. Ein kleiner Adventsmarkt des Kindergartens St. Michael und des Natur- und Waldkindergartens Igersheim findet an diesem Freitag, 26. November, von 14.30 bis 17.30 Uhr und am Samstag, 27. November, von 10 bis 12 Uhr vorm und im Bürgerlädle am Möhlerplatz statt – zusätzlich zu den regulären Angeboten der Igersheimer Direktvermarkter.

Das Adventsfest des Igersheimer Bürgernetzwerks mit Programm und Verkaufsständen der Kindergärten rund um die wärmenden Feuerwannen ist jedes Jahr eigentlich ein Highlight für die Familien, denn dieses Gemeinschaftsfest lebt vom gemeinsamen Engagement vieler Eltern, Erzieher und Kinder. Doch die Pandemie macht den Igersheimern einen Strich durch die Rechnung. Auf die Absage des Adventsfestes folgt nun Plan B, um den Kindergärten wenigstens eine Möglichkeit zu bieten, mit ihren bereits produzierten Waren gegen Spenden anderen Freude zu machen und Geld für ihre Projekte einzunehmen.

Wer also die Kindergärten unterstützen möchte, findet auf dem Adventsmarkt tolle Geschenke und Selbstgemachtes wie Plätzchen, Marmelade, Gelees, Nüsse, Rumtopf, Essige und Liköre, Bienenprodukte und Kräutersalze, Advents- und Weihnachtsdeko aus Holz, Beton und anderen Materialien, selbstgegossene Seifen, Duftsäckchen, Handarbeiten und mehr.

An diesem Adventsmarkt startet auch die jährliche Weihnachtsgeschenke-Aktion des Bürgernetzwerks für Kinder aus Familien mit geringem Einkommen. Betroffene Familien sind willkommen, die Unterstützung durch Mitbürger anzunehmen. Sie erhalten die vorbereiteten Unterlagen mit allen Informationen im Rathaus, in den Igersheimer Kindertagesstätten oder bei den Bankfilialen.

Wünsche erfüllen

Ausgefüllte Wunschkuverts werden ab 26. November am Weihnachtsbaum im Bürgerlädle aufgehängt und Menschen, die diese Familien unterstützen möchten, können dort ein Wunschkuvert mitnehmen, das Gewünschte besorgen und im Rathaus abgeben.

Infos zur Weihnachtsgeschenke-Aktion und zum Adventsmarkt am Wochenende gibt das Bürgernetzwerk auch auf www.igersheim-aktiv.de. pm