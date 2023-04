Markt am Feierabend mit Programm

Igersheim. Beim nächsten Erlebnis-Feierabendmarkt an Gründonnerstag, 6. April, von 16 bis 19 Uhr flankieren interessante Info- und Mitmachstände im und vorm BürgerLädle das bunte Markttreiben. Förster Aubele informiert am Wald-Infopavillon über den hiesigen Wald und wie der Klimawandel sich auf die Wälder auswirkt, der Heimatverein Messklingenschlapp lädt Kinder zum Ostereierfärben wie anno dazumal ein, der Freundeskreis Feierabendmarkt und Kräuterexpertin Luise Denninger kredenzen eine traditionelle Gründonnerstagssuppe mit neun Wildkräutern und in der Gerüchteküche verdichten sich die Hinweise darauf, dass der „derr HOF“ Holzbronn das erste selbst gebraute Bier auf den Markt bringen wird.

Weitere kulinarische Highlights sind Bürgerweinbergs-Weine von IgersWein, Weiderind-Bratwürste vom Michelshof, Kicherebsenwaffeln vom Hof Bubenlohe und Backwaren aus biologischen Zutaten von Passione Brotmanufaktur sowie ukrainische Spezialitäten des Ukraine-Treffs. Begegnung und gemeinsam mit Freunden den Feierabend einläuten bei hochwertigem Essen und Trinken und natürlich beim Einkaufen von regionalen und saisonalen Lebensmitteln für die Ostertage auf dem Markt, im BürgerLädle oder bei den örtlichen Lebensmittelgeschäften gehen so Hand in Hand.

Nach alter Braukunst braut Bierbrauer Jascha Derr in der neu eingerichteten und im Rahmen von Leader geförderten Brauerei auf dem derr HOF in Holzbronn aus hochwertigen bio-Zutaten ungefilterte, nicht-pasteurisierte Biere.

Neben regionalem, saisonalem Gemüse, Salaten, Kräutern, Obst, Eiern, Bienenprodukten, Käse und Molkereiprodukten, Kichererbsenprodukten, Obstsäften und Forellenspezialitäten bieten die Direktvermarktenden auch immer wieder neue Produkte und Kostproben an ihren Marktständen an. Lediglich die Forellenzucht Dürr wird in der Karwoche nicht auf dem Markt sein.

Weitere interessierte Marktbeschicker mit einem ergänzenden Lebensmittelsortiment können sich bei Interesse um einen der wenigen noch freien Standplätze bewerben. Mit dem Beginn des Frühlings sind auch Straßenmusikerinnen und -musiker eingeladen, mit ihrer Musik ein ganz besonderes Flair am Feierabendmarkt zu schaffen. Am 6. April gegen Abend hat beispielsweise der Igersheimer Musiker Max Picard sein Kommen angekündigt. Weitere Infos zum Feierabendmarkt gibt die Gemeinde auf www.igersheim.de.