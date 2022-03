Kundgebung auf dem Möhlerplatz

Igersheim. Auf Initiative eines Mitglieds des Igersheimer Gemeinderats organisiert die Gemeinde mit dem BürgerNetzWerk am Samstag, März, von 17 bis 19 Uhr eine Friedenskundgebung auf dem Möhlerplatz.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ungläubig und schockiert verfolgen auch die Menschen in Igersheim die Bilder und Nachrichten über den Krieg in der Ukraine und möchten am liebsten gar nicht wahrhaben, dass nach vielen Jahrzehnten des Friedens wieder Krieg in Europa herrscht. „Wie furchtbar muss es nun den Menschen in der Ukraine ergehen! Welche Ängste und Sorgen aber auch bei Menschen in unseren Gemeinden, die Verwandte und Freunde im Kriegsgebiet haben!“, so Bürgermeister Frank Menikheim.

„Hier bei uns können alle gefahrlos und in Frieden zusammenkommen und für Freiheit und Demokratie eintreten, ihre Solidarität mit den Menschen in der Ukraine ausdrücken und den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands verurteilen“, so der Bürgermeister. Das Eintreten für Frieden und Freiheit, gegen Gewalt und Rechtlosigkeit, das sei in diesen Tagen vielen Menschen ein Bedürfnis.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Miteinander reden oder schweigen, füreinander da sein und mit dieser Solidaritätsaktion gemeinsam ein sichtbares Zeichen der Verbundenheit mit den Menschen im Krieg setzen, dass man diesen Angriffskrieg gegen einen europäischen Staat mit seinen Bürgern zutiefst verurteilt und dessen Ende fordert, das ist auch erklärtes Ziel der Ehrenamtlichen des BürgerNetzWerks. Dieses gemeinsame Signal des guten Miteinanders von Menschen aller Länder, Kulturen und Religionen, die in Igersheim und in der Region friedlich und in Freiheit zusammenleben, sei gerade jetzt so wichtig.

Die Möglichkeiten, von hier aus den Menschen im Kriegsgebiet und Menschen auf der Flucht zu helfen, sind begrenzt. Die Unterstützung von internationalen Hilfsorganisationen, die oft als einzige noch in die Krisengebiete kommen, aber auch die Unterstützung von seriösen örtlichen Hilfsprojekten, bei denen Freiwillige dringend benötigte, mit den Organisationen vor Ort abgestimmte Spenden an die Grenze oder oft unter großer Gefahr sogar in die umkämpfte Heimat bringen, all das ist jetzt wichtig.

„Auf Kreisebene sind Bürgermeister mit dem Landratsamt in enger Abstimmung mit dem Ziel, vor Ort sicherzustellen, dass Geflüchtete in unseren Gemeinden einen geschützten Hafen vorfinden, in dem sie zu Ruhe kommen können, falls der Weg sie bis in den Main-Tauber-Kreis führen sollte“, sagt Bürgermeister Menikheim. „Wir sind grundsätzlich im Rahmen unserer Möglichkeiten bereit, sie aufzunehmen und ihnen als starke Gemeinschaft beizustehen.“ Eine wertvolle Unterstützung könnten nun aber auch Eigentümer von leerstehenden Wohnungen leisten, wenn sie ihre Kommunen darüber informieren, dass sie diese bei Bedarf für die Unterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine zur Verfügung stellen können.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Doch noch vereint die Menschen auch in Igersheim die Hoffnung, dass dieser Krieg schnell endet und die Menschen wieder in ihre – dann hoffentlich immer noch freie – Heimat zurückkehren können. Bürgermeister Menikheim hofft auch auf das russische Volk und auf all die auch im Taubertal lebenden Menschen aus Russland und ganz Osteuropa, die über ihre Kontakte ein Bekenntnis für Frieden und Gewaltlosigkeit abgeben und Einfluss nehmen auf die öffentliche Wahrnehmung auch in Russland.

Während der Friedenskundgebung am 5. März ist der Möhlerplatz mit den angrenzenden Straßenflächen von 16.30 bis 19.30 Uhr für den Verkehr gesperrt. Für alle Teilnehmenden besteht Maskenpflicht.