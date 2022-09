Seit letztem Wochenende erstrahlt der Werkstattcontainer am Jugend- und Kulturzentrum in Igersheim („Juki“) in neuer Pracht. Das kann man jetzt sogar schon vom Zug aus sehen und erkennt direkt, dass sich dort ein Jugendzentrum befinden muss.

Das Juki-Team störte sich schon länger am tristen Look des „grauen Klotzes“ und wollte den Container gemeinsam mit Jugendlichen farbenfroh

...