Kompromiss bei den Abschaltzeiten

Igersheim. Zum x-ten Mal befasste sich der Igersheimer Gemeinderat am Donnerstag mit dem Thema Schaltzeiten der Straßenbeleuchtung. Zur Erinnerung: Im September letzten Jahres hatte das Gremium mehrheitlich beschlossen, selbige von 0.15 bis 4.15 Uhr gänzlich abzuschalten, in den Nächten auf Samstag und Sonntag war diese Nachtabschaltung um eine Stunde nach hinten verschoben worden. Aus der Mitte des Gemeinderates sei nun der Wunsch geäußert worden, so Bürgermeister Frank Menikheim, sich erneut dieses Themas anzunehmen. Als Argument sei das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung angeführt worden. In mehreren Wortbeiträgen der Räte wurde die Thematik nochmals näher beleuchtet.

„Am falschen Ende gespart“

„Wie dies in anderen Kommunen gehandhabt wird, ist mir egal“, sagte Jens Ehrmann. Aus seiner Sicht werde durch die Maßnahme, die Beleuchtung nachts mehrere Stunden komplett abzuschalten, „am falschen Ende gespart“. Er könne verstehen, dass sich mancher unsicher fühle. Und vor allem am Wochenende sei er dafür, hier eine Änderung herbeizuführen, da sehr viele Jugendliche unterwegs seien. Sein Mitstreiter Michael Pfleger schlug in eine ähnliche Kerbe. Auch er plädierte dafür, die Mehrheitsentscheidung vom September zumindest teilweise zu korrigieren, um den Sicherheitsaspekt der Bürger zu verstärken. Auch Christiane Seidl regte an, sich das Ganze nochmals zu überlegen. Denn auch für sie genieße der Sicherheitsgedanke einen hohen Stellenwert.

Karl Limbrunner wollte gar nicht nachzählen, wie oft man sich dieses Thema bereits in all den Jahren angenommen habe, Peter Kohlschreiber pflichtete ihm schmunzelnd bei. Limbrunner verteidigte die Linie der Verwaltung, wenigstens für vier Stunden in den Nächten auf die Beleuchtung zu verzichten. „Hier können wir doch ein bisschen was einsparen. Denn bekanntlich macht auch Kleinvieh Mist.“ Und dann meinte er mit einem Augenzwinkern: „Wenn an den Wochenenden die meisten Jugendlichen nach Hause gehen, ist es doch ohnehin bereits oft hell . . .“

Kompromiss vorgeschlagen

Wenn es zwei konträre Ansichten gibt, spricht viel für einen Kompromiss. Und für den warb schließlich Dr. Barbara Reinwald. Sie brachte als Antrag ein, die Beleuchtung an den Wochenenden durchbrennen zu lassen und unter der Woche – wie gehabt – für einige Zeit abzustellen. Georg Schumann unterstützte den Reinwald’schen Gedanken ausdrücklich – schließlich könne man es ohnehin nicht allen Recht machen.

Bürgermeister Frank Menikheim griff die Idee auf und ließ über drei Varianten abstimmen. Neun Gremiumsmitglieder – somit die Mehrheit – entschieden sich für die folgende Möglichkeit, die in Kürze im gesamten Gemeindegebiet, also auch in den Teilorten, zu Tragen kommt: An den Wochenenden (von Freitag auf Samstag und von Samstag auf Sonntag) brennen die Lampen die ganze Nacht hindurch und in den übrigen fünf Nächten unter der Woche erfolgt künftig die Abschaltung von 0 bis 3.55 Uhr. Ralf Smolka werde sich der Umrüstung annehmen.

Kein „Königsweg“ möglich

All die Diskussionen in den vergangenen Jahren – auch im Gemeinderat – lasse erkennen, dass es einen „Königsweg“, der sämtliche Wünsche erfülle und alle Standpunkte unter einen Hut bringe, nicht gebe. Energie- und Kosteneinsparungen, Klimaschutz/CO2-Reduktion, Insektenschutz, Lichtverschmutzung sowie der Tag-Nacht-Rhythmus für Mensch und Tier sprächen für eine komplette Abschaltung für einige Stunden in jeder Nacht, so der Igersheimer Rathauschef Frank Menikheim abschließend.