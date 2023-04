Klimaschutz mit positiver Erzählung verbinden

Igersheim. Im Anschluss an die Vorstellung des Konzepts durch Professor Dr. Michael Braungart ging es im Rahmen einer Podiumsdiskussion darum, den Kontakt von Theorie und Praxis herzustellen. Hierzu debattierten neben Braungart auch der Unternehmer Dr. Gunther Wobser und die Klimaschutzmanagerin Ann-Kathrin Murphy.

Dr. Gunther Wobser hatte in der Vergangenheit bereits verschiedene Schritte hin zu besserer Klimaverträglichkeit seines Unternehmens Lauda gemacht. So sei die elektrische Fahrzeugflotte des Weltmarktführers zugunsten einer optimalen Auslastung via Carsharing auch für die Öffentlichkeit zugänglich.

Dr. Wobser zeigte sich sichtlich beeindruckt von dem neuartigen Ansatz des Professors und kündigte an, sich auch mit seinem Unternehmen in diesem Sinne verstärkt einbringen zu wollen, wofür ihm dieser Abend wichtige Inspirationen geliefert habe. „Mit exakten Temperaturen die Welt verbessern“, gibt der Lauda-Geschäftsführer als Motto für die Zukunft des Unternehmens vor. Für den Paradigmenwechsel hin zur Kreislaufwirtschaft sei man grundsätzlich bereit. Eine Einstellung ganz im Sinne von Professor Dr. Braungart: Die Kreislaufwirtschaft werde sich nicht aus moralischen, sondern rein aus wirtschaftlichen Gründen durchsetzen und die Umstellung der Unternehmen somit zunehmend relevanter, weil schlichtweg ökonomisch geboten.

Ann-Kathrin Murphy (Stadtwerk Tauberfranken), die Kommunen in der Region in Nachhaltigkeitsfragen unterstützt, erlebt im Umgang mit den Menschen „Angst vor Veränderung und ein Festhalten am Alten“, aber grundsätzliche Bereitschaft zu Veränderung. Diese gelte es, durch das Verbreiten einer positiven Erzählung des Klima- und Umweltschutzes zu stärken. Auch ein Vorleben der geäußerten Grundsätze durch entsprechenden eigenen Konsum hält die Klimaschutzmanagerin für wichtig.

Keine Angst machen

Eine Haltung, die Lob von Vordenker Braungart findet: „Es ist wichtig, was Sie machen. Man muss die Menschen mitnehmen und darf ihnen keine Angst machen.“ Klimaschutz mit einer positiven, optimistischen Botschaft als zielführender Weg ist also eine der Kernbotschaften der Gesprächsteilnehmer.

Ob ein stärkerer Fokus auf lokalen Kreisläufen und eine Abkehr von Globalisierungstendenzen eine Lösung sein könnte? Diese Frage beantworten sowohl Dr. Wobser als auch Braungart negativ. Zwar sei es wichtig, sich vor Ort attraktiv zu positionieren, jedoch sei eine Abkehr der lange erprobten und vorteilhaften internationalen Arbeitsteilung kaum denkbar, so Wobser. Michael Braungart sieht das aus anderen Gründen ähnlich: „Unsere Arbeit in Sachen Kreislaufwirtschaft hier inspiriert die sehr kreislaufbewussten Chinesen. Der Austausch hat also eine wichtige Funktion“, gibt er zu bedenken.

Eines gibt Wobser zu bedenken: Bislang seien Produkte mit höherer Qualität auch deutlich teurer, was oft mit Problemen im Verkauf einhergehe. Doch auch hierauf kann Braungart eine ökonomisch motivierte Antwort geben: „Ein hochqualitatives Produkt mit teurerem Preis hat noch einen Designfehler. Produkte mit höherer Qualität müssen nicht teurer sein als andere, denn durch bessere Kundenbindung entfallen kostspielige Werbemaßnahmen, wie sie in der klassischen Wirtschaft heute noch von großer Bedeutung sind. Außerdem wird der Arbeitsschutz durch weniger Giftstoffe günstiger“.

Was könne denn jeder Einzelne im Sinne des Kreislaufkonzeptes tun, will Moderator Gabel wissen. „Es gibt bereits 13 000 solcher kreislauffähigen Produkte, informieren Sie sich dazu im Internet und unterstützen Sie das mit einer Kultur der Großzügigkeit“, erwidert Braungart.

Lobende Worte gab es auch für den anwesenden Igersheimer Bürgermeister Frank Menikheim. „Auf dem Weg hierher durch die Gemeinde habe ich festgestellt, dass Igersheim definitiv auf dem richtigen Weg ist. Bleiben Sie dabei bloß nicht stehen“, appellierte Braungart zum Ende des spannenden und informativen Abends.